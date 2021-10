Jak hodnotíte jako lídr koalice Pirátů a Starostů v Libereckém kraji výsledek voleb, kdy jste získali 21,37 % hlasů, což je až třetí místo?

Podstatné pro nás bylo, abychom měli společně s koalicí Spolu většinu v Poslanecké sněmovně, což jsme při celkovém zisku 108 mandátů splnili. Navíc se rozrostl klub Starostů ve sněmovně, to je také pozitivní. Náš koaliční partner se bohužel propadl, proto nebyly oslavy ani možné. Bylo to, jako by se v jedné místnosti setkala svatba a pohřební hostina. Piráti si takový propad nezasloužili, ale faktem je, že takto rozhodli voliči.

Zdroj: DeníkHned po volbách jste prohlásil, že v Libereckém kraji se tak nějak očekává od Starostů, že budou vyhrávat. Vám se to ale tentokrát nepovedlo. Považujete i tak třetí místo za úspěch?

Upřímně musím říct, že jsem čekal v Libereckém kraji lepší výsledek, chtěl jsem jako lídr vyhrát. Na druhou stranu máme 2. nejlepší výsledek naší koalice v celé republice, hned po Praze. Ukázalo se, že protipirátská kampaň byla účinná. Nesmyslů a dezinformací se objevilo hrozně moc. Věřím, že kdyby se tak nestalo, měli jsme první místo. Gratuloval jsem vítězům v kraji, paní Pastuchové z ANO i panu Beitlovi z koalice Spolu.

Vy osobně jste posbíral rekordní počet preferenčních hlasů. Těší vás, že vám voliči takto důvěřují?

Cítil jsem obrovskou podporu od lidí v Libereckém kraji. Těší mě také výsledek v Semilech, kde jsem doma. Ve sněmovně jsem už 11 let, takže mě někdo klidně může nazvat dinosaurem, i proto jsem rád a udělalo mi radost, že mi lidé preferenční hlasy dali.

Jako překvapení může působit fakt, že v Semilech vyhrálo ANO. Co na to jako bývalý starosta města a patriot říkáte?

Řekl bych, že to souviselo s kampaní proti Pirátům ze strany hnutí ANO. Střelba do Pirátů byla přesná, efektivní a účinná. Hodně našich voličů také přešlo ke koalici Spolu. Naší koalici tak zůstali převážně starostovští voliči.

Odrazilo se to v zastoupení Pirátů ve sněmovně, budou mít mnohem méně mandátů. Myslíte si, že hrálo roli i to, že někteří lokální členové Starostů vyzývali v Libereckém kraji lidi, aby kroužkovali na společných kandidátkách kandidáty Starostů?

Kroužkování našich kandidátů je trend, který pozorujeme v celé republice. Hejtman Půta a další výrazné krajské osobnosti dostaly svým apelem lidi k volbám, což je důležité, protože ti voliči dali hlas celé koalici.

Musel jste už odpovídat také na otázky týkající se budoucnosti Ivana Bartoše jako lídra Pirátů a možné problémy v další spolupráci mezi Piráty a Starosty, které by mohly nastat, pokud se jeho pozice oslabí. Je to opravdu relevantní problém?

Myslím, že to po zveřejnění výsledků napadlo každého. Nicméně je to jejich věc a nerad bych to komentoval. Zároveň nevím o tom, že by ho chtěl někdo vyzvat na souboj o pozici lídra. Snad se to v naší další spolupráci neprojeví.