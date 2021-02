Jakub Kosina si vybral studium oboru Nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci kvůli tomu, že ho považoval za hudbu budoucnosti. V průběhu studia ale došel ke zjištění, že nanomateriály a nanotechnologie obecně nejsou vzdálenou budoucností, ale jsou tu s námi už poměrně dlouhou dobu.

Zdroj: DeníkAby prohloubil své znalosti a získal nové zkušenosti, absolvoval předmět, který odučili odborníci z Libereckého podnikatelského inkubátoru. „Práce ve výzkumu je velmi zajímavá, láká mě rozvíjet vlastní projekty,“ řekl univerzitní student.

Absolvoval jste předmět Inovace a podnikání v oblasti nových technologií. Co vám dal?

Předmět byl originální tím, že ho vedli lidé z Libereckého podnikatelského inkubátoru. To je samozřejmě velký rozdíl oproti ostatním předmětům, které jsou v režii přednášejících z akademického prostředí. Získal jsem především spoustu nástrojů, ukázek a tipů přímo z praxe, ale také rady a připomínky ke svým prezentačním a komunikačním schopnostem. Poznal jsem také zajímavé lidi i přesto, že výuka probíhala pouze on-line.

Filtrační konvice Aquarius byla označena za zajímavý projekt s potenciálem dostat se na trh. Můžete ho přiblížit?

Voda, kterou pijeme, je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících naše zdraví, protože tvoří 50–70 % lidského těla. Filtrační konvice Aquarius je projekt, který v sobě kombinuje můj zájem o vědu a zdravý životní styl. Jedná se o jednoduché zařízení, konvici s nanovlákenným filtrem, který odstraní z vody mikroplasty. Název Aquarius znamená anglicky vodnář, tedy znamení zvěrokruhu, ve kterém jsem se narodil.

Čemu se věnujete ve své diplomové práci?

Pod vedením doktora Jaromíra Marka se zabývám filtrací mikroplastů pomocí nanovláken a následnou biodegradací. Cílem je tedy nejprve mikroplasty z vody efektivně odstranit a pak je rozložit pomocí bakterií a dalších mikroorganismů.

Jaké máte plány do budoucna? Chtěl byste pokračovat ve studiu, výzkumu?

Jsem spíše generalista, baví mě spojovat více oborů a zájmů dohromady. Práce ve výzkumu je velmi zajímavá a díky vedení pana Marka měla jak moje bakalářská, tak nyní také diplomová práce blízko reálnému použití. V akademickém prostředí ale zřejmě nezůstanu, láká mě rozvíjet vlastní projekty.

Nemáte problém s distanční výukou? Nechybí vám třeba motivace?

Distanční výuka je náročná jak pro nás studenty, tak pro vyučující. Pro mě osobně byl největší problém přístup do laboratoře, kde potřebuji provádět experimenty ke své diplomové práci. Myslím si ale, že studenti nižších ročníků, především ti, kteří jsou v prvním nebo druhém ročníku, to mají nejtěžší, protože v nové škole vlastně ještě nebyli a neměli možnost se seznámit. Přes všechna negativa může tato situace přinést do budoucna pozitivní změny ve způsobu vyučování.

Setkal jste se s podnikatelským inkubátorem už před výukou, nebo to byla první zkušenost?

Měl jsem dobré reference na předmět o podnikání vedený podnikatelským inkubátorem od svých starších kolegů, ale absolvování předmětu byla moje první osobní zkušenost.

Myslíte si, že spolupráce inkubátoru a univerzity je přínosná?

Ano, doporučuji všem studentům využít příležitostí, které tato spolupráce nabízí.