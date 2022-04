Z jaké doby pochází nejstarší snímky, které v depozitáři muzea máte? Jaký byl dříve vztah lidí k fotografii?

Nejstarší fotografie, které ve sbírce máme (jsou zapsány v původních přírůstkových knihách), pochází z doby Liebiegů a po vzniku Okresní živnostenské komory v Liberci, tedy cca mezi lety 1870–1890. Už tehdy lidé darovali různé sbírkové předměty muzeu a mezi nimi, kromě olejomaleb zobrazujících města nebo známé osobnosti, se sem tam objevily i nějaké fotografie. Ale tehdy ještě nebyly takové ambice, že by se fotografie ukazovaly, prezentovaly jako dnes. Když si to uvědomíme, dnešní velký zájem o fotografie trvá tak posledních deset patnáct let, se vznikem facebooků, sociálních médií. Dříve si fotky lidé pořizovali především pro sebe, byly oblíbené na památku, předváděli si je mezi sebou, vývoj fotografie či pohlednice jako sbírkového předmětu je však složitější, v porovnání například s vázami, sklem či nábytkem. Fotografie byly po dlouhou dobu spíše doplňkovým materiálem či doplňkovým archivním zdrojem.

Kde se fotografie v minulosti braly? Kdo o ně stál, kdo je dělal?

Snímky tehdy vznikaly převážně ve fotoateliérech, které vlastnili fotografové. Ti si získávali renomé například tím, že fotografovali továrníky, v nejlepším případě šlechtu. A když se fotografovi povedlo vyfotit státníka nebo císaře, pak většinou přímo do něj dostával nějaké ocenění. Proto se o takovém ocenění často objevuje na dobových vizitkách a kabinetkách zmínka, v rámci reklamy. Za takovým fotografem pak lidé více proudili a od těchto stejných fotografů si pak třeba Liebiegové nechávali fotografovat různé pohledy na Liberec. Proto například máme v depozitáři velkou, skoro tři metry dlouhou vedutu, v podobě k sobě seřazených jednotlivých fotografií, které tvoří panorama města. Vše je zachycené před rokem 1900. Ještě tam nestojí ani muzeum, je tam pouze šipka označující, kde bude postaveno. Takto přibližně vypadají nejstarší fotografické sbírky, o které se starám já. Na starosti mám fotografie historické, místopisné. V muzeu ovšem uchováváme též fotografie umělecké, které má na starosti další kurátor, a pak jsou oddělení, v jejichž sbírkách jsou uloženy tzv. dagguerotypie (pozn. red.: První prakticky užívaný komplexní fotografický proces představený v roce 1839 francouzským výtvarníkem a vynálezcem Louisem Daguerrem).

Nejznámější jsou asi dobové fotografie zachycující konkrétní místa?

Místopisné fotografie a ty se zaměřením na turistiku zažívaly velký boom zejména mezi válkami, ale i před nimi. V našem regionu fungoval Německý horský spolek pro Ještěd a Jizerské hory a další a skupiny, které se věnovaly cvičení, horolezectví, sportu či turistce a ty vždycky měly mezi sebou nějakého fotografa (Hofmanna, Matouschka ad.). A tyto fotografie se pak většinou dostávaly i na pohlednice.

Místopisné snímky zaplňují velkou část našich kartoték. Další část sbírek patří poválečným snímkům. Něco je rozdělené podle letopočtů, něco podle míst a historických událostí. Do roku 1989 se ovšem příliš neřešila vlastnická práva, často se nikdo neptal na autorství, co a kde kdo fotil a zda se to může množit dál. V depozitáři máme na fotografiích liberecká prostranství, ulice, celý Liberec. Teoreticky jsou zde zastoupeny snímky z celého Libereckého kraje, nejvíce jich je přímo z Liberce nebo bývalých obcí, které jsou dnes městskými částmi Liberce. Pak je tu řada snímků z menších měst a obcí, ale jejich četnost je samozřejmě nižší.

Jak fotky řadíte, podle čeho je máte srovnané, abyste je snadno dohledali?

Fotky, ale také pohlednice, jsou jednak v původním katalogu, jedná se o papírové karty s náhledy, které jsou uloženy v dřevěných zásuvkách, jednak k nim je ještě digitalizovaný katalog Demus.

Jaká část muzejního archivu je vaše nejoblíbenější?

Já mám asi nejraději fotografie do roku 1945. Je to takové dvojjazyčné období, s nímž jsou spjaty pohnuté osudy lidí, spousta místních autorů patří k českým Němcům.

Lze z fotografie poznat její příběh nebo jak vznikla?

Zase až tolik ne. Kvůli odsunu Němců nemáme nějakou velkou kontinuitu. Není to, jako například v zachovalém fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově, kde se jedná o kompaktně zachovalý celý objekt, od fotoateliéru přes sklad a výrobnu po prodejnu. U nich se k tomu všemu zachovaly i obchodní knihy se zápisy, koho fotografovali, pro koho fotografovali, kde a kdo je na snímku, zároveň odkud brali fotomateriál, chemikálie apod. Takže Seidel je takový ucelený balíček, díky kterému má člověk představu o tom, kolik toho ten konkrétní fotograf fotografoval, kolik udělal snímků. Pakliže bylo v pozůstalosti firmy Seidel odhadem přes sto tisíc skleněných snímků, tak si můžeme udělat představu o objemu práce dobového fotografa. Seidelův fotoateliér je jediný zachovalý v Čechách.

A je vůbec nějaké povědomí o fotoateliérech, které tady existovaly?

Ano, nějaké základní povědomí o fotoateliérech na území Liberce, které zde působily, máme z adresářů, z matrik a dobové produkce (pohlednic, fotografií) – lze napočítat přes sedmdesát jmen, kteří se věnovali fotografii, a to do roku 1945. Když si představíme Seidla a jeho sto tisíc skleněných negativů a poměříme je s počtem třeba dvaceti třiceti takových v Liberci, musíme se ptát, kde všechny ty fotky jsou? V podstatě se nic nezachovalo. Pokud nám pak dárce přinese 150 kusů, které našel na půdě, v pozůstalosti nebo zakoupil, tak my si z toho doslova sedneme na zadek, jelikož to není malé množství. Ale při představě, kolik se toho fotilo, a to fotili i amatéři, tak nám po předchozích generacích vlastně nic nezbylo.

Nosí lidé fotografie i teď? Nebo už je toho minimálně.

Spíš minimálně. Lidé toho moc nenosí, občas spíš nabízí k odprodeji za nějakou cenu s tím, že se o cenách licituje. Jsou to leckdy věci z pozůstalosti, nebo to někdo doma našel, má to dlouho a neví, jak s tím naložit, což se děje hlavně u skleněných negativů. Skleněné negativy mají tu nevýhodu, že jsou křehké a citlivá vrstva se z toho lehce sloupává, sklo se láme. Tedy když někdo neustále negativy přesouvá nebo na ně sahá, pak se brzy odřou. Plastové negativy jsou zase náchylné na teplotu a způsob uložení. Bohužel veškeré tyto materiály podléhají destrukci. Pro majitele negativů je problémem i přenos do pozitivu. Laik často neví, co s tím, a to je potom na překážku i tomu majiteli. Snad i proto dost negativů po válce zmizelo, lidé nevěděli, co s tím, navíc to bylo z „německého“ prostředí.

My máme v muzeu skleněné negativy, diapozitivy, pohlednice i fotografie v rámci sbírek, sbírkové předměty jsou uloženy ve fotodepozitáři. A jelikož máme vcelku hodně negativů a diapozitivů, kde je potřeba získat pozitiv, máme své fotodokumentační oddělení, které vše umí zpracovat a digitalizovat.

Když získáte nějaký snímek, tak se snažíte i zjistit, kde byl focený a kdo na něm je?

Něco už poznám z praxe nebo člověk má tip, kde by to mohlo být, případně se ptám třeba známých, jestli něco takového někdy neviděli. Když jde o něco extra důležitého, volám třeba panu Nevrlému (pozn. red.: Miloslav Nevrlý, známý liberecký spisovatel, publicista, znalec regionu), jestli to někdy neviděl. Popisuji, z jakého to pochází období, jaké to má znaky, on se na to podívá. Podobně komunikuji i se sběrateli fotografií, aby motiv například porovnali se snímky, které mají ve svých sbírkách. Ale určitě zde máme i fotografie, které se dosud nepovedlo zařadit a určit a nikdo neví, kde byly vyfotografované. Má předchůdkyně mívala i výzvy v tisku, jestli lidé místo neznají. Zejména šlo o rozestavěné vily na území Liberce nebo o zákoutí fabrik, kde lze opravdu poznat jen těžko lokaci. Navíc se to místo mohlo v čase změnit i několikrát. Je to pak hlavně o náhodě, třeba někoho potkáte a on vám řekne, že tam bydlel celý život a poznal to podle okýnka nad římsou. Což je takový malý zázrak. S autorstvím může pomoci i sběratel, který může mít doma řadu fotografií a již pozná určité znaky, které náleží k nějakému fotografovi. Podle autorského rukopisu pak poznáte místo, a to jsou ty příběhy fotografií.

Za snímkem se toho tedy ukrývá poměrně mnoho?

Příběh fotografie rozhodně mají. A pak se to dá spárovat. Například víte, že jeden liberecký autor v devadesátých letech 19. století se vyškrábal s fotoaparátem na Sněžku, aby ji vyfotil. Najdu si tehdejší německou ročenku a zkontroluji tam, zda o něm skutečně píšou. Je tam popsaná cesta, jak se vydal vlakem do Harrachova a na saních pak vláčel fotoaparát a všechny desky s sebou. Má popsaný itinerář, kolik ušel kilometrů, jestli sněžilo a mrzlo a jestli došel s průvodcem na nějakou chatu, co dělal druhý den, než začal fotit. Z toho všeho se pak můžeme ledacos dozvědět o povolání a způsobu práce z této doby. Je pak nasnadě, že zimních venkovních snímků se v té době moc nedělalo, protože práce to byla fyzicky i finančně náročná a výkonnost fotografa musela být neskutečná. Možná i proto mě fascinuje doba klasických fotografií a starých fotografů, že to nebylo jen cvakání mobilem, ale řemeslo.