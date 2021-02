Vláda dnes na svém jednání odsouhlasila podání žaloby na Polsko kvůli rozšíření těžby na dole Turów. Ve společném materiálu to vládě doporučilo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí.

Polský hnědouhelný důl a elektrárna Turów. | Foto: DENÍK

Žalobu, která se týká porušení práv českých občanů, by měla Česká Republika podat na přelomu února března. Soudní dvůr Evropské Unie se bude nejdříve podle ministerstva zabývat návrhem na předběžné opatření, které by mohlo být vydáno v řádu několika týdnů. Spor může až do vynesení rozsudku ukončit dohoda obou stran.