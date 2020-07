V domovech pro seniory budou roušky povinné jen pro zaměstnance. Roušku budou muset lidé nasadit také v lékárnách. Lázeňská zařízení mohou zatím fungovat bez omezení. „Reagujeme tak na současnou situaci v kraji. Snažíme se zabránit dalšímu šíření onemocnění COVID-19,“ vysvětlil ředitel Krajské hygienické stanice (KHS) Vladimír Valenta.

„V Jablonci nad Nisou máme několik menších ohnisek. Spektrum nakažených je široké, a to od zahraničních pracovníků přes návraty z Francie až po kontakty se Středočeským krajem. U některých nakažených je velice obtížné dohledat zdroj nákazy. Počet nakažených ale nelze srovnávat třeba se situací na Karvinsku nebo Mělnicku,“ připomněl Valenta.



Podle Valenty je situace stabilizovaná také na Českolipsku, kde se nákaza koronavirem projevila u několika zaměstnanců společnosti Bombardier. „Jde o jednotlivé případy, celkem asi čtyři, kdy se nakazili zahraniční pracovníci z Filipín a Kazachstánu,“ uvedl Valenta.





Hejtman Martin Půta pak informoval, že situace je klidná také na Frýdlantsku. Včera přitom starosta Hejnic Jaroslav Demčák varoval obyvatele, aby zvažovali cesty za nákupy do Polska. Podle něj se totiž nákaza šíří v příhraničním městečku Zawidów. „V Polsku platí podobná nařízení jako u nás. Šance, že potkáte někoho nakaženého při nákupech v supermarketu, je stejná jako v Čechách,“ řekl Půta.

V MHD zatím bez roušek

Nošení roušek v hromadné dopravě a vnitřních prostorách by podle Valenty bylo nutné znovu zavést jen tehdy, pokud by situace v kraji eskalovala. „Zatím platí doporučení, aby lidé zvažovali, kam jdou, na jak dlouho a s kým se tam setkají. Je na nich, aby zvážili, jestli si vzít roušku i bez nařízení,“ doplnil Valenta. Omezení pro hromadné akce do tisíce osob se zatím také neplánují.



Aktuálně je v Libereckém kraji asi 100 až 110 lidí s onemocněním COVID-19, dvě osoby jsou hospitalizovány. Jediné odběrové místo zůstává v Krajské nemocnici v Liberci. „Nejpozději od pondělí bude odběrové místo také v nemocnici v Jablonci nad Nisou a připraví se také českolipská nemocnice, kdyby bylo potřeba testovat i tam,“ řekl hejtman Martin Půta.

Zároveň poděkoval firmám za jejich přístup a dodržování epidemiologických nařízení. „Díky tomu, že firmy hromadně testují své zaměstnance, tak jako nyní Bombardier v České Lípě, se daří situaci držet pod kontrolou,“ uvedl hejtman.

Právě v zaměstnání a v rodině se podle Vladimíra Valenty lidé nejčastěji nakazí. „Virus tady je a bude, musíme se tomu přizpůsobit a chovat se zodpovědně,“ řekl Valenta. Ve stejném duchu apelovala na lidi i hlavní epidemioložka KHS Jana Prattingerová. „Největší nároky jsou kladeny na epidemiology, kteří vyhledávají kontakty. Není výjimkou, že jedna pozitivní osoba má třeba 80 kontaktů. Pracujeme 24 hodin denně už několik měsíců. Byli bychom rádi, kdyby nám lidé pomáhali, brali telefony a chodili na domluvená vyšetření,“ vysvětlila Prattingerová.