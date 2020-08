Rada vlády pro zdravotní rizika vedená ministrem zdravotnictví Vojtěchem Adamem (za ANO) v pondělí rozhodla, že se od září vrátí povinnost nošení roušek na veřejnosti. Ministr argumentoval tím, že podzim s sebou přinese řadu respiračních chorob, kdy bude těžké rozlišit, kdo je nakažený koronavirem a kdo není. Počet pacientů s nemocí covid-19 navíc v České republice stále stoupá a překročil už hranici 2O tisíc nakažených.

Vojtěch řekl, že roušky budou muset lidé nosit ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně meziměstských spojů. „Také ve vnitřních prostorech, jako jsou obchody, obchodní centra a pošty a na vnitřních hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků,“ uvedl ministr na tiskové konferenci. Školáci budou muset nosit roušky ve společných prostorách školy. „Jedná se o chodby a podobně, nikoliv v rámci jednotlivých tříd,“ dodal ministr.

Nošení ústenek či respirátorů bude povinné i v kinech, divadlech, v muzeích, na hradech a zámcích či na mši. Provozovatelé těchto zařízení ale nebudou muset zajišťovat dodržování „rozestupů“ mezi sedícími diváky. „Toto opatření se nás nedotkne zásadním způsobem tak jako v červnu, kdy byla omezena také kapacita našeho divadla. Věříme, že se diváci budou chovat dostatečně zodpovědně,“ reagoval na nová opatření ředitel Naivního divadla v Liberci Stanislav Doubrava, který doufá, že nošení roušek neodradí diváky, aby do divadla přišli. „Sezónu jsem už začali. V září zkoušíme novou inscenaci, kterou odpremiérujeme v říjnu, kdy také začínají chodit na představení školy. Snad se nebudou učitelé bát přijít s dětmi do divadla a podpoří nás. Další výpadek tržeb by už pro nás, respektive pro našeho zřizovatele, byl velice náročný,“ vysvětlil Doubrava.

Podle něj je dobré, že nejde o plošnou restrikci a diváci už nebudou muset mít mezi sebou prázdná sedadla.

Na nově zavedenou povinnost nosit roušky bude muset zareagovat i Divadlo F. X. Šaldy. Na rozdíl od Naivního divadla, které si omezený režim v hledišti už vyzkoušelo v červnu, nemají u „Šaldů“ s dodržováním restrikcí za plného provozu zkušenost. Scéna totiž byla během pandemie zavřená a probíhala tam rekonstrukce, hrálo se s omezenou kapacitou pouze v Malém divadle.

První představení se tak odehraje v novém interiéru Šaldova divadla už tento pátek, kdy se na jeviště dostane odložená premiéra Bizetovy opery Lovci perel. Příští týden tu pak odehrají několik představení nové francouzské komedie Blbec k večeři. Na tyto představení se povinnost nošení roušek pro diváky ještě nevztahuje, nové nařízení začne platit až od 1. září. „Jsme připraveni dodržet všechna nařízená opatření a budeme hlídat, aby je diváci dodržovali,“ řekla ředitelka divadla Jarmila Levko. Zároveň dodala, že sdílí obavu Stanislava Doubravy, že lidé se mohou bát chodit do divadla. „Jedním důvodem je fakt, že je nepříjemné mít na obličeji roušku dlouho v uzavřených prostorách, a druhým, že se u diváků znovu probudí strach chodit mezi lidi,“ vysvětlila Levko. Konkrétní opatření budou divadla projednávat tento týden, aby mohla v pátek proběhnout avizovaná premiéra.

Podobně reagovali i další provozovatelé kulturních institucí v Liberci, které znovuzavedení povinnosti nosit roušky zaskočilo. „Zatím zjišťujeme, jak se nás to dotkne, žádné oficiální informace jsme nedostali,“ sdělil Ondřej Pleštil za Kino Varšava, které zahajuje sezónu 1. září.