Svůj pověstný humor neztrácí Češi ani v kritických chvílích. To je názor libereckého fotografa syrského původu Ibrahima Al Sulaimana, kterému se podařilo vyfotit jednu ze soch Olbrama Zoubka před libereckou radnicí se symbolem dnešních dní – rouškou. „Kromě humoru v tom vidím význam, že lidé roušky vykoupili, ale na ulicích je nevidím,“ popsal.

V pondělí začali politici, celebrity i odborníci vyzývat, aby se lidé při pohybu na veřejnosti rouškou vybavili a nestyděli se za její nošení. Lidé tím nechrání přímo sebe, ale především ostatní, které by mohli nakazit. I ten, kdo je bez příznaků, může totiž virus mít, aniž by o tom vůbec věděl.

„Myslím, že část obyvatel situaci pořád podceňuje. Prosím všechny, pokud nemají roušku charakteru FFP2, aby použili roušku obyčejnou, pokud nemají ani tu, aby použili alespoň provizorní ochranu obličeje,“ vyzval hejtman Martin Půta.

Jenže i ten, kdo situaci podceňovat nechce, snadnou možnost sehnat roušku nemá. Lékárny hlásí vyprodáno. „Já bych se roušku nosit nestyděl, pokud by se dala někde sehnat,“ psali v pondělí do redakce čtenáři Deníku. Nedostatek ochranných pomůcek zmiňují i lidé, kteří je potřebují k práci.

Liberecká nemocnice podle jejího mluvčího Václava Řičáře zásoby pomůcek ještě má, ale tenčí se. „Budeme samozřejmě vděční za všechno, co nám dodá kraj či stát, ale snažíme se jednat s našimi dodavateli přes běžné nákupní kanály,“ uvedl.

Kraj zatím z ministerstva obdržel zásilku 3 000 respirátorů, roušky očekává do konce týdne. Zatím si je objednal u Technické univerzity. Ta během pondělí dodala tisíc kusů, v dalších dnech by mělo jít až o 2 000 kusů denně. Kraj jimi bude zásobovat nejprve lékařský personál a ústavy sociálních služeb. Následovat by mohli třeba i řidiči nebo prodavači.

Univerzita roušky vyrábí ze speciálního nanomateriálu. „Původně to mělo být pár desítek kusů pro vnitřní potřebu, informace se ale rychle rozšířila dál a spustila se velká poptávka,“ popsal mluvčí školy Radek Pirkl.

Podle něj se materiál vyrábí na jen pár dní starém stroji v testovacím režimu. Vyrábí se metodou elektrostatického zvlákňování střídavým elektrickým proudem.

V jedné ze zasedacích místností na univerzitě vznikla improvizovaná šicí dílna, kde se střídá až třicet zaměstnanců. „Šili jsme i teď o víkendu, střídáme se tady tak, aby nás také z bezpečnostně – zdravotních důvodů nebylo v jedné místnosti mnoho,“ popsala laboratorní technička Jana Melicheríková.

Rektor Miroslav Brzezina už jednal i o možné výrobě textílie s nanovlákny pro stát. Té se univerzita nebrání, problémem je ale kapacita. „Nové zařízení, na kterém materiál pro roušky vyrábíme, dokáže vyprodukovat jen omezené množství nanovrstvy. Je to jen na několik málo tisíc kusů denně,“ vysvětlil Brzezina.

Řada starostů začala zajišťovat roušky po své linii. Třeba vedení Frýdlantu je nechává ušít u místních firem. „Ve firmě Damino máme objednáno 1 000 kusů, další 2 000 ve firmě Wülfing. Určeny budou pro poskytovatele sociálních služeb, pro vnitřní potřebu obce, obvodní lékaře nebo zubaře,“ přiblížil Deníku starosta Dan Ramzer.

Objednat si je mohou také další obce z Frýdlantska, město už kvůli tomu zřídilo speciální telefonní linku. Ta ale není určená pro veřejnost. „Primárně musíme odbavit tu prvotní potřebu,“ vysvětlil Ramzer.

Lidé si už proto začali vyrábět provizorní roušky sami doma. I kusy z bavlny mohou totiž riziko přenosu nákazy snížit. Především na sociálních sítích se tak během dne objevila řada nabídek od amatérských švadlen z Liberecka. Podle primátora Jaroslava Zámečníka se roušky šijí také v dílnách libereckého divadla.

Nošení roušek prozatím není povinné, byť se důrazně doporučuje. Krizový štáb se možností nařízení povinného nošení roušek v Libereckém kraji na svém pondělním zasedání zabýval, ale nakonec nenařídil. „Shodli jsme se, že by od kraje bylo trochu zvláštní zakázat pohyb na ulici bez roušek ve chvíli, kdy stát není schopen roušky zajistit,“ řekl Půta.