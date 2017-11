FOTO, VIDEO: Rota nese jméno hrdiny, vlastence Čestmíra Šikoly

Liberecký kraj – U příležitosti Dne veteránů uctili v pátek, v předvečer významného dne, který si v České republice připomínáme od roku 2001, památku obětem válek a vzdali hold bojovníkům za svobodu příslušníci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany na hřbitově zajateckého tábora v Ostašově a na vojenském hřbitově v Ruprechticích.

V Kasárnách 6. října se za účasti významných hostů konal slavnostní nástup liberecké jednotky. Nejlepší vojáky ocenili medailí ministra obrany Za službu v ozbrojených silách I., II. a III. stupně. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta vyznamenal příslušníky Integrovaného záchranného systému Záslužnou medailí I. a II. stupně. Vyznamenání si odnesla řada dalších.

Významným momentem setkání v libereckých kasárnách bylo předání praporu příslušníkům pěší roty AZ při Krajském vojenském velitelství Liberec hejtmanem kraje. Rota Aktivních záloh Libereckého kraje nese nyní čestný název po vlastenci a hrdinovi Čestmíru Šikolovi z Malé Skály.

„Jsem nesmírně rád, že rota Aktivních záloh ponese od dnešního dne čestný název právě po Čestmíru Šikolovi. Ten v pravý okamžik nezaváhal a neváhal nasadit svůj život v boji za naši svobodu,“ řekl hejtman Půta.

Vzpomněl na rozhovor s tímto výjimečným a skromným člověkem, když se jej po rehabilitaci ptali na to, zda by se i dnes mezi mladými lidmi našli jeho následovníci, odpovídal následovně: "Sice se říká, že naši mladí cítí dnes věci jinak, ale když dojde k silně vyhraněné historické události, která je důležitá pro další věci národa, vidíte věci jinak. Věřím, že lidé by do toho šli stejně tak jako my i dnes."

V proslovu k nastoupeným vojákům u příležitosti Dne veteránů hejtman zdůraznil, že vojáci a váleční veteráni jsou nejen hrdinové plní odvahy, odhodlání a přesvědčení. Jsou i lidmi, kteří také cítí strach a nejistotu. "Právě to, co je žene k činům, díky kterým si je dnes připomínáme je to, co z nich dělá nezapomenutelné a následováníhodné. Takoví jste i vy, vojáci Armády České republiky," dodal hejtman.