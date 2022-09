„Nejdříve jsme museli bunkr vyklidit, zvenku odrbat mech a lišejníky, natřít a udělat hydroizolaci na střeše. Pak před námi stál úkol vrátit interiér do podoby z roku 1938,“ popsal začátky Procházka s tím, že poprvé se Heřmanický bunkr otevřel veřejnosti loni v září.

Jako jeden z mála v okolí byl bunkr na konci 30. let téměř kompletně vybavený. Nechyběla ventilace, periskopy ani kulometná lafeta vzor 37. Osádku tvořilo sedm mužů. „Letos jsme se zapojili do 7. ročníku akce Světla nad bunkry k výročí 84 let od vyhlášení mobilizace československé branné moci. Při té příležitosti proběhne v sobotu 24. září Den otevřených dveří a návštěvníci si budou moci užít komentované prohlídky či střelbu ze vzduchovky,“ doplnil Procházka.

Elektronické aukce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dlouhodobě eviduje zájem veřejnosti o řopíky. Prodej těchto nemovitostí probíhá prostřednictvím elektronických aukcí, do nichž se lze snadno a rychle přihlásit. Zájemci tak mohou sledovat průběh aukce on-line. „V Libereckém kraji se našemu úřadu podařilo prodat například řopík v Machníně za 152 tisíc korun, v Andělské Hoře u Chrastavy za téměř 103 tisíc korun či objekt stálého lehkého opevnění v Krásné Studánce za 121 tisíc korun,“ sdělila mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Doposud nejdražší prodanou nemovitostí byl objekt těžkého opevnění v Šilheřovicích na Opavsku, který nový majitel získal za 499 000 korun. V úspěšné aukci řopíku v Sedloňově na Rychnovku se zase minimální cena 37 000 korun díky 42 příhozům navýšila na 150 000 korun. „V případě, že aukce vítěze nepřinese, je vyhlášeno neprodleně další kolo. Vítězi aukce nestanovujeme žádná omezení, jak s nemovitostí nakládat,“ podotkla Tesařová. V současnosti se mohou zájemci přihlásit do aukce řopíků v Bílém Kostele nad Nisou či Machníně.

Sanatorium na prodej

Tajemnou atmosférou a zajímavou historií také disponuje bývalé oční sanatorium v Machníně, které už roky chátrá. Město Liberec, které areál koupilo na podzim roku 2019, ho nabízí k prodeji. Zájemci o areál, který stojí přes dvacet milionů korun, se však nehrnou. „Pozemky, které tvoří s budovami celek, jsou obehnány z ulice Rynoltická masívní kamennou zdí, která je místy narušena a potřebuje opravit. Samotné pozemky jsou v současnosti zapojené vzrostlými stromy, stáří některých je jistě přes 100 let,“ informovala mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová. Hlavní budovu dal postavit v roce 1882 jako rodinné sídlo místní továrník. Součástí lesoparku je také historický domek správce nebo strážní věž.

Ke koupi je také areál bývalé továrny na lustry z roku 1905 v Kamenickém Šenově. Po ukončení provozu v druhé polovině 20. století začala Eliáška chátrat, lesk a sláva postupně zašly a z továrny se stala jedna z nejznámějších ruin v Libereckém kraji. Rozsáhlý komplex o velikosti 6 622 metrů čtverečních si mohou zájemci pořídit za 3 490 000 korun. Podle realitního makléře dosavadní majitel uznal, že obnova Eliášky představuje projekt, na který nemá kapacity. „Oslovilo mě několik desítek zájemců. Areál je na pěkném místě s velmi pěkným výhledem do okolí, hlavně co se týká čelní historické budovy, a určitě má potenciál na komerční využití,“ zdůraznil Radomír Kočí.

V dezolátním stavu je i střecha. Přestože je skelet hlavní budovy ze železobetonu, bylo by potřeba udělat alespoň provizorní střechu, aby dále nechátraly vyzdívané části. „Kupující získá nemovitost s velmi zajímavou historií a potenciálem do budoucna. Zachráněná Eliáška se bude propagovat sama, příběhy podobných budov veřejnost baví a láká,“ dodal Kočí.