Dokončené akce v Libereckém kraji v roce 2022:

I/14 Smržovka – Hlavní ulice

I/9 Dubá, propustek 9-217P

I/35 Oldřichov na Hranicích – úprava odvodnění

I/14 Poniklá, U Preložky

I/14 Lučany nad Nisou – skály

I/13 Rynoltice, průtah

I/35 Jeřmanice, exit 29

I/14 Jablonec nad Nisou, most 14-011

I/35J,L Hrádek nad Nisou – Grabštejn – Bílý Kostel nad Nisou

I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu

I/14 Proseč nad Nisou – dešťová kanalizace

I/10 Kořenov, proměnné dopravní značení, meteo

I/38 Bezděz, proměnné dopravní značení, meteo

I/14J Nová Ruda

I/13 Prácheň, proměnné dopravní značení, meteo

I/13 okružní křižovatka Krásná Studánka, veřejné osvětlení

Zdroj: ŘSD

Začátkem srpna 2022 byla zahájena stavba zkapacitnění silnice I/9 mezi Novým Borem a Svorem o délce 3,5 km, kterou ŘSD plánuje zprovoznit v druhé polovině roku 2024. Další stavby začaly také například v Jestřebí a v Paceřicích. V Jestřebí odstartovala stavba okružní křižovatky silnic I/38 a I/9. V Paceřicích na Jablonecku začalo ŘSD stavět protihlukovou stěnu. Obě stavby by měly být hotové do konce letošního roku. Do finále se blíží stavba ekoduktu na silnici I/13 u Rynoltic, jejíž součástí je také oplocení komunikace.

Další akce, které v Libereckém kraji začaly v roce 2022 a jejich realizace pokračuje:

I/35 Liberec, most ev.č. 35-024..2, most ev. č. 35-022..2

I/9 Česká Lípa, most 9-053 oprava kanalizace

