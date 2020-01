„V roce 2005 činil poplatek 2,5 % průměrné mzdy, nový poplatek je 2,1 % průměrné mzdy. Z tohoto porovnání by se dalo říci, že ten poplatek se dokonce snižuje, samozřejmě ne nominálně, ale reálně,“ upozornil primátorův ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Poplatek bude nově splatný ve dvou termínech: do konce března a do konce září. „To by mělo alespoň trochu zmírnit dopad hlavně pro vícečlenné domácnosti,“ dodal Karban.

Ceny od 1. ledna zvedne také liberecká teplárna, a to o necelá čtyři procenta. Zákazníkům ale pomůže změna daňové sazby, která klesne z patnácti na deset procent. Zatímco dnes lidé s pětiletými smlouvami platí za gigajoul tepla 650 korun, od Nového roku za něj zaplatí 646 korun.

Voda dráž, pak levněji

Snížení DPH se týká i vodného a stočného. Zákazníci Severočeské vodárenské společnosti (SVS) ho ale pocítí až od května. Dnes je vyjde metr krychlový vody na 99,55 koruny, od 1. ledna na 103,39 koruny, od 1. května pak cena klesne na 98,91 koruny. „Navzdory rostoucím cenám stavebních prací, energií a lidské práce se nám daří držet ceny vodného a stočného pod hranicí sociální únosnosti, tedy pod dvěma procenty z čistých příjmů domácností. Ve srovnání s tímto ukazatelem cena vody už několik let dokonce klesá,“ uvedl předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Ani změna DPH ale nezabrání zdražení vody na Frýdlantsku, kde ji dodává Frýdlantská vodárenská společnost (FVS). Její zákazníci dnes za metr krychlový platí 115 korun, od Nového roku cena vzroste na 126,66 koruny. Od května lidé za kubík i přes nižší daň zaplatí 121,15 koruny. Důvodem zdražování je podle ředitele FVS Petra Olyšara schválený plán obnovy infrastruktury a také proběhlá rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce. „Dalším důvodem je také nutnost zvýšení mezd zaměstnancům společnosti, které se v současné době pohybují pod krajským průměrem. Zdražila také cena elektrické energie a cena základní suroviny, tedy surové vody,“ doplnil Olyšar.

Jízdné zůstane

Nezdraží naopak jízdné v liberecké městské hromadné dopravě, které zůstává na úrovni letošního roku. Pokud jde o cestování vlaky a autobusy v rámci Libereckého kraje, to zdražilo už od 1. listopadu. Ceny vzrostly téměř ve všech relacích, a to až o 30 procent. Zlevnila pouze jízda mezi Libercem a Bedřichovem.

Ceny za přepravu zvedl v polovině prosince také německý dopravce Die Länderbahn, jehož vlaky jezdí mezi Českem a Německem. Zatímco dříve cestující za cestu z Liberce do Žitavy zaplatili 38 korun, nyní je vyjde na padesátikorunu. Podražily i celodenní jízdenky pro cestu do Drážďan a zpátky. „Důvodem je zvýšení nákladů na energie a personál a také to, že vlaky na německém území nově jezdí v nettosmlouvě,“ poznamenal referent německého dopravce Uwe Miertschischk.