Liberec zvažuje zavedení trolejbusů pro zlepšení dopravní dostupnosti do městské části Rochlice. Tento krok by rozšířil nabídku městské hromadné dopravy. Konečné rozhodnutí, o jaký dopravní prostředek se dopravní obsluha Rochlic rozšíří, má padnout na podzim.

Dětské hřiště v Rochlicích. | Foto: Deník/Město Liberec

Radní zastupitelé zvažují pro dopravní dostupnost v městské části Rochlice, zavést trolejbusy. Tento typ městské hromadné dopravy zatím město Liberec nevyužívá, jednolo by se tak o rozšíření nabídky městské hromadné dopravy. Zástupci města o tom informovali ve středu 19. června po jednání městské rady.

Daň z nemovitosti Frýdlant sníží o pětinu. Liberec peníze využije na silnice

V současné době největší liberecké sídliště Dobiášova v Rochlicích obsluhuje autobusová linka, takže by se se zapojením trolejbusů rozšířila kapacita pro cestující. V roce 2022 radní města projednávali variantu výstavby tramvajové trati z Rybníčku do Zeleného Údolí, tato varianta se však ukázala jako ekonomicky nevýhodná.

Tramvajová trať do Rochlice? Liberec chce oživit plán výstavby

„Tramvajová trať se jeví jako drahá investice a její návratnost je problematická. Ukazuje se to na příkladu tramvajové trati do Horního Hanychova, kdy po jejím splacení v letošním roce činí náklady na rekonstrukci kolem půl miliardy korun a více.

To ukazuje, že vlastně každých 20 až 30 let si trať vyžádá znovu vysoké náklady a je to také vidět na odpisech a celkově na ekonomické nevýhodnosti tohoto řešení,” uvedl náměstek primátora Adam Lenert.

Město zadalo první studii, která má ověřit provoz trolejbusů na lince 12 z Fügnerovy na sídliště Rochlice. Ta se soustředí na porovnání nákladů s dalšími možnostmi dopravní obsluhy sídliště.

Konečné rozhodnutí výběru typu dopravní obsluhy pro navýšení kapacity radní předpokládají během letošních podzimních měsíců.

Mohlo by vás zajímat: Tramvaj 11 z Liberce do Jablonce vyrazila na zkušební provoz, školí se řidiči