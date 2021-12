Na soukromé párty v Teplicích byl i krajský ředitel policie Vladislav Husák. Skončil ve funkci

Za účast na nelegální víkendové narozeninové oslavy bývalého poslance Petra Bendy padaly hlavy. Párty se kromě bývalého premiéra Jiřího Paroubka a předsedy Národního sportovní agentury Milana Hniličky, zúčastnil i liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák. Ten nakonec ve funkci musel skončit.

Oslava proběhla v teplickém hotelu Prince de Ligne a podle deníku Blesk se tam i přes protikoronavirové opatření setkaly desítky lidí. Milan Hnilička už musel na žádost premiéra Babiše rezignovat na post poslance. K rezignaci vyzval policejní prezident také Vladislava Husáka. „Celou záležitost jsem již nechal prošetřit odborem vnitřní kontroly Policejního prezídia. Plukovníkovi Husákovi jsem již sdělil, že jeho jednání považuji za zcela nepřijatelné a neomluvitelné. Vyzval jsem ho, aby přijal osobní odpovědnost,“ napsal policejní prezident Jan Švejdar. Husák složil funkci na konci ledna.

Ředitel policie v Libereckém kraji končí. Neustál mejdan v teplickém hotelu

Únor

Rozhodnuto. Česko zažaluje Polsko kvůli těžbě na dole Turów

Vláda na svém únorovém jednání odsouhlasila podání žaloby na Polsko kvůli rozšíření těžby na dole Turów. Ve společném materiálu to vládě doporučilo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí. Podle odhadů a odborných analýz pokračování těžby na dole Turów může vážně ohrozit zdroje pitné vody až pro 30 tisíc obyvatel pohraničí Libereckého kraje. Polsko při schvalování prodloužení těžby nedodrželo unijní legislativu, což již dříve potvrdila i Evropská komise.

„Dosavadní jednání s polskou stranou, především ohledně kompenzace nákladů na vybudování nových zdrojů pitné vody nepřineslo uspokojivé záruky, proto přistupujeme k podání žaloby na Polsko k Soudnímu dvoru EU. Součástí žaloby bude také návrh na tzv. předběžné opatření o zastavení těžební činnosti v polském dole Turów do okamžiku rozhodnutí Soudního dvora," okomentoval rozhodnutí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Rozhodnuto. Česko zažaluje Polsko kvůli těžbě na dole Turów

Sbohem a šáteček! Baťa opustil dům obuvi v centru města

Pátek 19. února představoval poslední den, kdy mohli zákazníci nakoupit u Bati na Soukenném náměstí. Současný majitel budovy neprodloužil firmě nájemní smlouvu. Baťa nezmizel z města úplně, jeho obchod sídlí i v OC Nisa Liberec.

Obchodní dům Baťa v Pražské ulici vyrostl v roce 1932 a je tou nejčistší ukázkou funkcionalisté architektury v krajském městě. Provozy doplňkových služeb souvisejících s prodejem obuvi, mimo jiné manikúra, pedikúra, správka obuvi či masáže, byly situovány v horních podlažích, nebo zadním traktu domu. Původní záměr firmy Baťa koupit také sousední domy čp. 19, 20, 21 a 22-III se nezdařil.

Baťa opustil dům obuvi v centru Liberce. Tak místo vypadalo v běhu času

Březen

Tragicky zemřel Petr Kellner. Chodil do školy v Liberci a když zbohatl, pomáhal místním školám

Petr Kellner, který v březnu tragicky zemřel na Aljašce, měl kladný vztah k Liberci. Narodil se sice v České Lípě, ale v Liberci získal vzdělání. Nejprve navštěvoval podle informací města Liberec zdejší Základní školu na náměstí Míru v Ruprechticích, potom se stal jedním z nejznámějším absolventu střední ekonomické školy v Šamánkově ulici. Maturoval ve školním roce 1981/1982 ve třídě 4.B, kterou vedl Jan Valenta.

Na Liberec nezanevřel ani potom, co zbohatl a stal se nejbohatším Čechem. Dlouhodobě se přátelil s místním podnikatelem Petrem Syrovátkem. Skrze svoji nadaci podporoval místní školy. Jednou z nich je Machnínská škola, respektive ZŠ Ostašov, která využívá štědré podpory nadace Petra Kellnera Pomáháme školám k úspěchu. Školy dostávají příspěvky, moderní vybavení, externí konzultantské a mentorské služby a podobně. The Kellner Family Foundation takto podporuje jen deset škol v zemi

Doteky Petra Kellnera na Liberecku. Když zbohatl, pomáhal místním školám

Duben

Smutná zpráva. Liberecká zoo nechala uspat slonici Rání

Samici slona indického bylo 58 let a v Zoo Liberec žila od roku 1963. Byla tak jejím nejstarším obyvatelem a zároveň druhým nejstarším slonem v Čechách. Z důvodu vážných zdravotních problémů spojených s nadprůměrně vysokým věkem se zoologové a veterináři rozhodli v dubnu přistoupit k jejímu utracení. Kvůli fyziologickému opotřebení zubů slonice špatně využívala potravu a v posledních dnech se potýkala s vážnými zdravotními problémy trávicího traktu. Nezabrala ani medikace a intenzivní péče odborníků. „Samice před šesti dny kompletně přestala přijímat potravu a defekovat, což vedlo ke komplikované kolice a postupnému vyčerpání celého organismu. Její stav už nešlo stabilizovat, a proto jsme se rozhodli přistoupit k uspání zvířete,“ podotkl zoolog Luboš Melichar.

Rání přicestovala do Zoo Liberec v roce 1967 z indické Kalkaty jako čtyřleté slůně a v Liberci tak strávila naprostou většinu svého života. Posledních sedm let ji v pavilonu dělala společnost sloní samice Bala, se kterou tvořily stabilní dvojici. „Bala, kterou pro její problematičtější povahu není možné začlenit mezi větší chovné stádo, zatím v liberecké zoo zůstane. O jejím dalším osudu pak rozhodnou zoologové ve spolupráci s evropským koordinátorem chovu,“ dodala tisková mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Smutná zpráva. Liberecká zoo nechala uspat slonici Rání

Květen

Soud přikázal Polákům okamžitě zastavit těžbu v Turówě. Neposlechli

Česká republika uspěla s žádostí o dočasné zastavení těžby v hnědouhleném dole Turów nedaleko českých hranic. Soudní dvůr Evropské unie vydal v květnu předběžné opatření, o které požádala česká vláda. Podle rozhodnutí se musí těžba okamžitě zastavit a Poláci se proti němu nemohou odvolat. Soud uznal námitky české strany a vyhověl žádosti o přerušení těžby, protože pokud by těžba pokračovala mohlo by dojít k nenapravitelné škodě především na zdrojích podzemní vody.

“Skvělá zpráva. Soudní dvůr na základě návrhu České republiky nařídil Polsku bezodkladně pozastavit těžbu uhlí v dole Turów do doby meritorního rozhodnutí!,” komentoval rozhodnutí na twitteru ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Poláci musí zastavit těžbu v Turówě. Rozhodl o tom Soudní dvůr EU

Dva mrtví. Takový je výsledek rodinného sporu v Liberci

Poklidné nedělní odpoledne narušila v liberecké čtvrti Rudolfov střelba. Její následky jsou fatální, muž i žena svým zraněním podlehli. Aktuálně případ vyšetřují krajští kriminalisté. K incidentu došlo 16. května kolem čtvrt na pět na zahradě jednoho z rodinných domů v ulici Rudolfovská.

Po oznámení střelby dorazilo na místo několik policejních hlídek, mimo jiné také prvosledové jednotky, tzv. AMOK a psovodi. „Po příjezdu na místo jsme okamžitě zajistili okolí místa činu a provedli nezbytné úkony související s bezpečností v bezprostředním okolí,“ popsal událost mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Rodinná tragédie v Liberci. Žena po střelbě zemřela, muž zranění podlehl později

Červen

Velká sláva! Vratislavická kyselka otevřela po letech své brány návštěvníkům

Do Vratislavic nad Nisou během sobotního dne mířily kroky desítek lidí, aby si užili akci Kitl v Kyselce. Ta spočívala ve slavnostním zahájení provozu areálu Vratislavická kyselka. Koupil ho zakladatel a majitel jablonecké společnosti Kitl Jan Vokurka, když se rozhlížel po novém působišti. „Je v tom určitá symbolika. Protože i areál má svou historii a pro Vratislavice je doslova symbolem,“ sdělil tehdy podnikatel.

Nahlédnout do útrob zrekonstruovaných výrobních prostor tak mohli zvědaví návštěvníci. Na příznivce historie zase čekala přednášku o vývoji místního „zámečku“. „Až si na to areál vydělá, dojde i na opravy ikonického zámečku,“ přiblížil plány Jan Vokurka.

Velká sláva! Vratislavická kyselka otevřela po letech své brány návštěvníkům

Svítidlo staví včely přímo v úlu

„Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul, nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý úl..“. Tak začíná úvodní znělka seriálu zachycující dobrodružství kamarádky a uličnice včelky Máji. Bzukot se ozývá i v Rynolticích, kde sídlí Medová královna. Tamější včelstva se podílejí na projektu Beehive, který skloubil dotek přírody s moderní technikou.

Na počátku stála ateliérová práce, která se proměnila v pětiletý výzkum korunovaný úspěchem v soutěži Student Business Clubu při ekonomické fakultě O nejlepší start-up TUL 2020. Následoval vývoj s kamarádem-včelařem a první vyrobená svítidla z včelího vosku. Letos se Liberečan Eduard Seibert, který aktuálně studuje na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci v doktorandském programu, pustil do produkční části a navázal spolupráci s včelařstvím Medová královna.

FOTO, VIDEO: Liberecký student vyvinul svítidlo z vosku. Včely ho staví v úlu

Červenec

Česko má další památku UNESCO! Pokochejte se krásou Jizerskohorských bučin

Jizerskohorské bučiny se staly první přírodní lokalitou světového dědictví v České republice. Jedná se o největší bukový komplex lesa v republice, rozkládají se na zhruba 27 kilometrech čtverečních severovýchodních svahů Jizerských hor. Území je pozoruhodné smíšenými a bukovými lesy na strmých svazích s mnoha skalními masivy, věžemi a vyhlídkami. Nyní se zařadily mezi takové poklady světové přírody, jako je proslulý Yellowstonský národní park, Bajkalské jezero či africké pláně v Serengeti nebo Velký bariérový útes u Austrálie.

Česko má další památku UNESCO! Pokochejte se krásou Jizerskohorských bučin

Sbohem a šáteček! Nastal konec jedné tramvajové éry

Konec metrovky v Čechách. Uplynulý víkend se v Liberci a sousedním Jablonci nesl v nostalgickém duchu. Od pondělí 19. července totiž dojde postupnou rekonstrukcí meziměstské tramvajové tratě k zániku tohoto unikátního metrového rozchodu. K prezentaci vozidel a provozování historických jízd zůstane k dispozici pouze úsek v centru města z tramvajové vozovny do Lidových Sadů.

„Tramvaje mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou jezdí od roku 1955 na metrovém rozchodu kolejí. Liberec se stal postupně posledním městem v České republice, kde zůstal do současnosti zachován úzkorozchodný pravidelný provoz,“ zdůraznil předseda spolku Boveraclubu Tomáš Krebs.

Sbohem a šáteček! Nastal konec jedné tramvajové éry

Srpen

Na historický most v Poniklé, který měl jít k zemi, se znovu vrátila doprava

Kamenný most přes řeku Jizeru v Poniklé měl být v srpnu už srovnaný se zemí. Místo bourání se na něj ale vrátila doprava. Zatím je oficiální průjezd zakázaný, protože už měsíc trvá uzavírka mostu. Řidiči ale využili odstranění barikády a přes most si zkracují cestu, aby se vyhnuli několikakilometrovým objížďkám. Kraj chtěl most zbořit a postavit nový, nakonec ustoupil tlaku odborné i laické veřejnosti a most nezboural. Později byl prohlášen za památku.

Přes most v Poniklé, který měl jít k zemi, se znovu jezdí. Zatím neoficiálně

Sokolům se letos kvůli dronům nezdařilo hnízdění na Troskách

Zříceninu gotického hradu Trosky každoročně obdivují tisíce návštěvníků. Nově se k nim přidal i sokolí pár, který si ho vybral jako vhodné místo pro své uhnízdění. V tu dobu netušil, že opustí hnízdo kvůli všudypřítomným dronům, které létají kolem hradu. Přitom jejich vypouštění v těsné blízkosti památek je zakázáno. Kolem symbolu Českého ráje se pohyboval sokolí pár už druhým rokem. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) i sokolníci na hradě opakovaně vídali samce, který nosil samici sedící na vejcích potravu. Právě samice sokolů jsou na počátku hnízdění velmi citlivé, a to především při snášení a inkubaci vajec.

Sokolům se letos nezdařilo hnízdění na Troskách. Kvůli dronům

Září

Je to k pláči. Podle ekologů byla zničena část vzácné rezervace Plakánek v Českém ráji

Za devastací části turisticky vyhledávané rezervace Plakánek u hradu Kost v jižní části CHKO Český ráj stojí těžba kůrovcového dřeva. Při kácení a dopravě asi 150 starých smrkových souší těžkou lesnickou technikou po zamokřeném dnu pískovcového „kaňonu“ došlo k vážnému a částečně nevratnému poškození údolní nivy Veseckého potoka a nezákonné poškození vzácné chráněné přírody. Tvrdí to ekolog a někdejší dlouholetý vedoucí CHKO Broumovsko Jan Piňos, který už podal žádost o prošetření zásahu na oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Liberci.

Je to k pláči. Podle ekologů byla zničena část vzácné rezervace Plakánek

VÚTS slaví 70 let. O spolupráci projevil zájem i Louis Vuitton

Na narozeninovém dortu by plápolalo sedm desítek svíček. Před sedmdesáti lety vznikl v Liberci Výzkumný ústav textilní technologie, předchůdce Výzkumného ústavu textilních strojů. Za tu dobu pokrátil název, přestěhoval se a rozšířil oblast zájmu a výzkumné aktivity. Ty neutlumil ani koronavirus. Liberecký VÚTS vyvíjí technologie a výrobní stroje nejen pro textilní průmysl, ale i letecký, sklářský či automobilový.

S výsledky jejich práce se lze setkat i ve sportu. Nafukovací paddleboardy drží svůj tvar díky speciálním 3D distančním tkaninám, u závodních lyží LUSTi se zase ve VÚTS postarali o to, aby lyže zůstaly extrémně lehké, přesto však velmi pevné.

Textilní vývoj v Liberci slaví 70 let. O spolupráci má zájem i Louis Vuitton

Říjen

Ze Smědavy zbyla jen hromada suti. Turisté jsou v šoku

Z horské chaty Smědava v Jizerských horách zbyly jen základy. Hromady suti odvážela v říjnu nákladní auta a bagr se postupně zakusoval do poslední zdi. Takový obrázek se naskytl turistům, kteří během dorazili do Jizerek. Ti nevěřili vlastním očím, že ikona Jizerských hor zmizela. "Je to pro nás šok, jezdíme sem pravidelně, ale teď jsme přijeli po delší době a chata je celá pryč. Ptali jsme se, co tady místo ní bude a prý nějaký wellness hotel. To, je sice fajn, že se zvýší pohodlí, ale už to nikdy nebude na Smědavě jako dřív," řekl Deníku Jan Kořínek, který přijel do hor s rodinou.

Dělníci chatu z roku 1935, kdy byla znovu postavena, potom co původní stavení vyhořelo, rozebírají už několik týdnů. Nejprve šla dolů střecha a dřevěná konstrukce a obložení. Na konci října se do budovy začal zakusovat bagr, který ji fakticky srovnal se zemí. Nákladní auta, která odváží suť a zbytky chaty, se tu střídají velice rychle.

FOTO: Ze Smědavy zbyla jen hromada suti. Turisté jsou v šoku

Opravdová rarita! Trojice viskač přijela do liberecké zoo ze Švýcarska

Nový živočišný druh obývá libereckou zoologickou zahradu. Trojici viskač, která přijela ze švýcarské Zoo Curych, se novým domovem stala expozice po mangustách tmavých. V rámci českých a slovenských unijních zoologických zahrad se jedná o naprosto raritní druh, který je k vidění pouze v Liberci. „Všechna zvířata jsou v reprodukčním věku, takže doufáme, že se brzy budeme moct radovat z přírůstků,“ podotkla zooložka Dorota Gremlicová.

Zoo Liberec získala samce a dvě samice. Viskača je největší zástupce z čeledi činčilovitých, dospělí jedinci dosahují délky těla 45 až 65 centimetrů a jejich hmotnost může přesáhnout 8 kilogramů. Barvou srsti jsou dobře přizpůsobeny svému okolí, tělo mají šedohnědě zbarvené se světlejšími chlupy na břiše a huňatým ocasem.

Opravdová rarita. Trojice viskač přijela do liberecké zoo ze Švýcarska

Listopad

Vyšetřování nehody lanovky probíhalo přímo na svahu. Policie hledá svědky

Vyšetřování tragické nehody lanovky na Ještěd, při které zemřel strojvedoucí jedné z kabin, pokračovala začátkem listopadu přímo na svahu. Na místo dorazili experti Drážní inspekce, soudní znalec i kriminalisté, kteří mají za úkol osvětlit, co se vlastně stalo a proč kabina lanovky spadla. Policie stále hledá svědky nehody, které vyzývá, aby se přihlásili na linku 158.

„Od včerejšího vyhlášení výzvy se nám ozvala asi desítka svědků, jejichž svědectví by mohlo pomoci vyšetřování. Za jejich informace děkujeme,“ uvedl mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský. V tom, jaké konkrétní materiály a informace se jim podařilo od svědků získat, zda-li třeba někdo natočil pád kabiny, nechtěl být Robovský konkrétní. Potenciálními svědky mohou být i rodinní příslušníci herce Davida Novotného, kterého diváci z nají třeba z filmu Vlastníci nebo seriálu Okresní přebor. Novotný včera napsal na sociální síť, že si jeho rodina v neděli bez něj vyrazila na výlet na Ještěd. "Slaňovali a lezli po hasičském žebříku. Dolu se dostali v pořádku," napsal herec na twitter.

Místo je nyní uzavřené kvůli vyšetřování. „Na místě aktuálně probíhají další z procesních úkonu, které se týkají ohledání místa činu a zajišťování stop souvisejících s touto tragédií. Máme přizvané znalce z obou, kteří se podílejí na ohledání místa činu. Nedokážu odhadnout, jak dlouho budou tyto úkony trvat,“ dodal Robovský.

Areál nástupní stanice lanovky, stejně jako místo, kam se jedna z kabin zřítila je obehnané policejními páskami a lidé tam mají zakázaný přístup. „Pakliže budeme mít zajištěné všechny důležité věci pro trestní řízení, pak velmi pravděpodobně dojde k otevření prostoru a odklízení trosek části kabinové lanovky,“ řekl Deníku mluvčí krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Vyšetřování nehody lanovky probíhá přímo na svahu. Policie hledá svědky

Benefice v Liberci překonala očekávání. Lidé nákupem tašky ukázali solidaritu

Oblastní galerii Liberec zaplnily v sobotu 27. listopadu tašky, které ušily lidé z celé České republiky. Zapojily se také šicí kluby a celé školní třídy jako například Střední odborná škola v Liberci v rámci odborného výcviku nebo také Střední škola oděvního designu Kateřinky. Krásné obrázky na látkové tašky namalovaly děti z Nízkoprahového klubu z Nové Paky.

Návštěvníci měli na konec na výběr přes tisíc tašek různých tvarů, velikostí a barev. Nechyběly mezi nimi sportovní vaky, dětské pytle či zero waste sáčky. Podařilo se vybrat 44 444 korun a kampaň už osmým rokem pomáhá lidem, kteří ne vlastní vinou čelí nedostatečnému zájmu zaměstnavatelů.

Benefice v Liberci překonala očekávání. Lidé nákupem tašky ukázali solidaritu

Prosinec

S korunkami z Liberce dobývají svět. Pozvali je na EXPO v Dubaji

Anička a Vlado Škardovi tvoří módní doplňky a šperky v libereckém ateliéru Carbickova Crowns už od roku 2010. Za tu dobu přišli s několika úspěšnými výrobky, se kterými měli úspěch u zákazníků. Pandemie koronaviru je loni donutila posunout se ve své tvorbě zase o kus dál.

Prodej ve stánku na festivalech a trzích přesunuli do online prostředí a dosavadní sortiment vyměnili za extravagantní korunky a korunky, které jsou bohatě zdobené lokální bižuterií. Úspěch přišel velice rychle a otevřeli se jim dveře na světový trh. Jejich korunky si koupila zpěvačka Beyoncé, televizní osobnost a influencerka Khloe Kardashian a naposledy se tzv. halo crowns z jejich ateliéru objevily na hlavách členek populární britské dívčí kapely Little Mix. Anička a Vlado nepolevují v tvorbě ani letos, v prosinci odletěli na světovou výstavu EXPO do Dubaje, kde představili své koruny na výstavě v českém pavilonu.

S korunkami z Liberce dobývají svět. Jejich další zastávka je EXPO v Dubaji

Tisíce hodin práce se vyplatily. Studenti TULky představili novou formuli

Eliška, Markétka, Anička a Klárka. Nejsou to holky z naší školky, ale tato jména nesou studentské formule Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Slavnostní představení a křest nejnovějšího přírůstku pro sezonu 2022 proběhly ve středu 15. prosince v prostorách univerzity.

Za jejím vznikem opět stojí tým FS TUL Racing. Čtvrtá formule má oproti předchůdkyním několik novinek a úprav. Došlo k zlepšení uchycení podvozku a také rozšíření prostoru pro řidiče. V případě Klárky se rozhodli vyvinout a vyrobit vlastní karoserii a optimalizovat jednotlivé prvky zvlášť. Využili technologii infuzní laminace, která umožňuje kvalitnější a tvarově složitější díly.

Tisíce hodin práce se vyplatily. Studenti TULky představili novou formuli