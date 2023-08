Řidič, kteří projíždí po průtahu Libercem na státní silnici číslo I/35, se musí připravit na omezení provozu. Začínají 7. srpna a v různých etapách na různých místech potrvají do konce listopadu.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

První etapa potrvá do 1. října a přinese částečnou uzavírku provozu, a to levého jízdního pásu ve směru do Hrádku nad Nisou mezi exity číslo 23 a 21. Na úseku silnice číslo I/14, a to nájezdu na silnici I/35 a nájezdu na silnici vedoucí pod most číslo 35-022..1, bude částečná uzavírka provozu a na části silnice vedoucí pod tímto mostem bude úplná uzavírka provozu. Během těchto uzavírek bude veškerá doprava převedena na pravý jízdní pás silnice I/35 v režimu 2+1, přičemž dva jízdní pruhy povedou ve směru na Turnov.

Zároveň nebude možné se napojit na silnici číslo I/35 z ulice České mládeže ve směru na Děčín a připojit se na silnici I/35 ze silnice číslo I/14 ve směru na Děčín. Uzavřen bude i sjezd na silnici číslo I/14 ve směru do Jablonce nad Nisou. Na pravém jízdním pásu budou po celou dobu dopravního režimu 2+1 zrušeny veškeré připojovací pruhy.

„Během stavebních prací budeme čelit dočasným omezením. Rád bych všechny řidiče požádal o trpělivost a pochopení. Společně se postavme za rozvoj krajské metropole a za vytvoření moderní infrastruktury, která bude sloužit nám i dalším generacím,“ sdělil statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták.

Další etapa potrvá od 2. do 22. října. Pro řidiče bude znamenat částečnou uzavírku provozu, a to levého jízdního pásu ve směru do Hrádku nad Nisou mezi exity číslo 23 a 21. Na úseku silnice číslo I/14, a to nájezdu na silnici I/35 a nájezdu na silnici vedoucí pod most číslo 35-022..1, bude částečná uzavírka provozu a na části silnice vedoucí pod tímto mostem bude úplná uzavírka provozu. Během těchto omezení bude veškerá doprava převedena mezi exity 23 a 22 na pravý jízdní pás silnice I/35 v režimu 2+1, přičemž dva jízdní pruhy povedou ve směru na Turnov.

Mezi exity 22 a 21 bude veškerá doprava převedena z levého pruhu pravého jízdního pásu na levý pruh levého jízdního pásu. Zároveň nebude možné se napojit na silnici číslo I/35 z ulice České mládeže ve směru na Děčín a připojit se na silnici I/35 ze silnice číslo I/14 ve směru na Děčín. Uzavřen bude i sjezd na silnici číslo I/14 ve směru do Jablonce nad Nisou. Na pravém jízdním pásu budou po celou dobu dopravního režimu 2+1 zrušeny veškeré připojovací pruhy.

Následující etapa potrvá od 23. října do 30. listopadu. Na úseku silnice číslo I/35 bude částečná uzavírka provozu rychlých pruhů levého a pravého jízdního pásu mezi exity 23 a 21. Úplné uzavírky provozu budou i v ulicích Mostecké, Otavské a Doubské. Jejich termíny budou upřesňovány zhruba s čtrnáctidenním předstihem.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu ze směru I/35 Turnov – I/14 Jablonec nad Nisou povede ze silnice I/35 z exitu 25 v Liberci po ulici Hodkovické na Poštovní náměstí a ze silnice I/35 z exitu 23 po ulicích České mládeže a Hodkovické na Poštovní náměstí, a dále po ulici Vratislavické přes kruhový objezd Zelené údolí na ulici Rochlickou a od mimoúrovňové křižovatky Zelené Údolí po silnici I/14.

Objízdná trasa pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny ze směru I/14 Jablonec nad Nisou – I/35 Hrádek nad Nisou povede ze silnice I/14 z mimoúrovňové křižovatky Zelené Údolí v Liberci po ulici Rochlické přes kruhový objezd Zelené Údolí po ulici Vratislavické na Poštovní náměstí a dále po ulici Hodkovické na mimoúrovňové křížení na silnici I/35 (exit 25).

Objízdná trasa pro osobní dopravu do 3,5 tuny ze směru I/14 Jablonec nad Nisou – I/35 Hrádek nad Nisou povede ze silnice I/14 z mimoúrovňové křižovatky Zelené Údolí v Liberci po ulici Rochlické přes okružní křižovatku Zelené Údolí po ulici Vratislavické na Poštovní náměstí a dále po ulici Milady Horákové na světelnou křižovatku s ulicí Čechovou a dále po ulici Čechově a Šumavské na mimoúrovňové křížení na silnici I/35 (exit 21).

Chystaná dopravní omezení v rámci stavby průtahu Libercem na silnic číslo I/35.Zdroj: KÚ LK