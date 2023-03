Řidiči pozor! Šafaříkova ulice v Liberci neprůjezdná, zřítila se tu opěrná zeď

/FOTO, VIDEO/ Do pondělí 6. března bude obousměrně neprůjezdná Šafaříkova ulice v Liberci. V sobotu se zde uvolnila opěrná zeď a došlo k jejímu zřícení do prostoru silnice. Oprava je naplánována na pondělí, od úterý by tudy měli řidiči opět projet.