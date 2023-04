/VIDEO/ S dalším dopravním omezením musí počítat řidiči, jelikož ve středu 12. dubna začne pravidelná každoroční údržba libereckého tunelu na silnici I/35, která se neobejde bez částečné uzavírky.

Liberecký tunel čeká čištění. | Video: Jiří Louda

Práce budou rozděleny do dvou etap, od 12. do 15. dubna dojde k uzavření tubusu ve směru na Děčín. Druhá etapa potrvá od 16. do 19. dubna a bude uzavřen tubus ve směru na Prahu. V rámci servisní činnosti bude probíhat čištění vozovky, stěn a stropu, odstranění závad z hlavní prohlídky, kontrola a oprava osvětlení a diagnostické práce. Provoz bude vždy sveden do jednoho tubusu, kde se bude jezdit obousměrně.