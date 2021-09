Jedná se o ulice Krátká, Družstevní, Bezručova, Strmá, Sídlištní, Polní a místní komunikaci v Albrechticích. V ulicích proběhnou výškové úpravy plynovodních a vodovodních uzávěrů a vík kanalizačních šachet a na závěr dojde od 4. do 8. října k celoplošné pokládce asfaltu. „V tento týden budou opravované silnice vždy na celý den do doby vychladnutí směsi pro motoristy uzavřeny,“ upozornil starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Nejpozději do poloviny října potrvají celoplošné opravy komunikací ve Frýdlantu, které aktuálně probíhají v sedmi lokalitách.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.