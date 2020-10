Dopravní nehoda se stala minulý týden, v pátek 2. října, krátce před devátou hodinou ranní před prodejnou Penny v Chrastavě.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Dosud neznámý řidič zde vycouvával z parkovacího místa u vchodu do trafiky. Při manévru přehlédl seniorku, která šla po parkovišti za pomocí francouzských holí do prodejny. Zadní částí auta do ženy narazil. Seniorka upadla a řidič z místa ujel, aniž by ženě pomohl.