Padesát zachráněných lidí. S takovou bilancí bude dnes, v pondělí 16. září, usínat Ivo Raisr z Oldřichova v Hájích, který se spolehl na své instinkty a poté, co zkolaboval řidič autobusu, se chopil volantu.

„Seděl jsem naštěstí hned kousek za ním v první řadě. Nejprve jsem viděl řidiče ležet v uličce a pak jsem zpozoroval, jak se autobus řítí na svodidla,“ popsal Ivo Raisr osudové chvíle, kdy se musel rozhodnout, zda nejprve pomůže muži v bezvědomí nebo se vrhne na řízení. „Pak jsem si řekl, že řidič chvilku počká. Bohužel nešlo hned zabrzdit, protože měl nohy vklíněné na pedálech,“ vysvětlil, co se stalo, než se mu podařilo bezpečně zastavit.

Jak se dále přiznal, on sám řidičské oprávnění pro autobus nemá a v životě jej neřídil. „Naštěstí pedály jsou podobné. Jen řazení bylo poškozené pádem řidiče,“ pokračoval Ivo Raisr, který se živí jako IT specialista. „V tu chvíli jsem strach neměl. Za běžných okolností bych se ale asi bál. Je to přece jen něco jiného,“ přiznal.

Do práce nakonec přijel se zpožděním. „Nemusel jsem čekat na náhradní autobus, jedna paní nám sehnala odvoz autem,“ vysvětlil s tím, že problémy kvůli pozdnímu příchodu neměl. „Teď kolegové sledují, co se o mně píše na internetu,“ dodal s úsměvem.

Drama začalo u Hodkovic

K dramatickým událostem došlo v pondělí ráno po sedmé hodině na pravidelné lince dopravce RegioJet. Autobus vyrazil zcela bez problémů z Liberce směrem na Prahu, potíže začaly u Hodkovic nad Mohelkou. „Dostali jsme informaci, že zkolaboval řidič a autobus se stal neovladatelným. V plné rychlosti pak naboural do pravých svodidel. Náraz do bariéry byl natolik silný, že vymrštil bezvládné řidičovo tělo na podlahu vozu,“ popsal policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Pět desítek lidí se tak ocitlo v ohrožení života. Pokud by podle něj jeden z cestujících nezareagoval, mohly být následky katastrofální. „Zachoval si chladnou hlavu a autobus dovezl na nedalekou odstavnou plochu parkoviště. To už na místo směřovali záchranáři a policisté,“ dodal Robovský. Řidiče, který se později probral, ale byl podle cestujících v šoku, pak převezla záchranka na vyšetření do nemocnice.

Rychlou a chladnokrevnou reakci Ivo Raisra ocenili na sociálních sítích i krajští zdravotní záchranáři. „Jen díky jeho perfektní reakci se nikomu nic nestalo a my nemuseli vyjíždět se stanem a vozidlem hromadného neštěstí.“ Příčiny a okolnosti vzniku nehody policisté ještě vyšetřují.