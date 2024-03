Nová dětská hřiště i parkovací místa. Liberecké sídliště Gagarinova čeká proměna

K palčivým tématům patří i otázka parkování, respektive nedostatek parkovacích míst, což trápí obyvatele sídlišť. Podle náměstka primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiřího Janďourka dojde po dokončení celé revitalizace k navýšení parkovacích stání po obvodu tak, aby plně uspokojil potřeby parkování pro místní obyvatele. „V návrhu je také kompletně revitalizována stávající zeleň, včetně nových výsadeb. Součástí je i řešení hospodaření s dešťovou vodou dle současných trendů jako například pomocí zasakovacích pásů,“ podotkl Janďourek s tím, že právě rozšiřování parkovací kapacity patří mezi nejčastější požadavky obyvatel místních obyvatel. „Postupně se takto chceme věnovat i řadě dalších sídlišť,“ doplnil.

Jedna z místních obyvatelek poukázala na to, že zrovna toto sídliště má dostatek zeleně a důležité je kontrolovat stav stromů a nedělat ze sídliště les. „Ono vysadit strom na jediné, obrubníky ohraničené místo, je docela smutné. Na plánku ale dobrý. To samé bylo s výsadbou lip směrem do vnitrobloku. Stromy vyrostly a my měli v bytě i v létě jak v katakombách. Když pršelo, bylo to ještě horší,“ svěřila se Liberečanka.

Ověřovací studie představuje podklad pro vypracování kompletní projektové dokumentace. Díky ní se podaří snížit budoucí celkové náklady stavby. Předpokládaný začátek projekčních prací je v dubnu 2024. Předpokládaný začátek stavebních prací pak v létě 2025. Úspěšný průběh je závislý mimo jiné na rychlosti získání stavebního povolení a na úspěšném získání dotací. Projekt bude realizován v několika etapách, které jsou mimo jiné koordinovány s rekonstrukcemi některých sítí v území. Předpokládané náklady na výstavbu se vyšplhaly na 150 milionů bez DPH.

„Nyní probíhá přípravná fáze, což znamená opatření podkladů pro projektování. Pracuje se na dendrologickém průzkumu, hydrogeologickém průzkumu a inženýrsko-geologickém průzkumu. Zároveň bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování kompletní projektové dokumentace," dodala architektka Kanceláře architektury města Anita Prokešová.

