Reverse the Red. Zoo Liberec se zapojila do celosvětového ochranářského hnutí

Redakce

Zoo Liberec spojuje síly se světovými ochranářskými organizacemi a připojuje se k hnutí s názvem Reverse the Red. To usiluje o odvrácení vymírání druhů na naší planetě. V rámci této kampaně byl vyhlášen také Mezinárodní den Reverse the Red Day, který připadá právě na dnešek 7. února.

V přírodě vyhynulý loskuták z ostrova Nias znovu objeven. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Barbary Tesařové