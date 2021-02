Restaurace Bílý Mlýn u harcovské přehrady porušila vládní zákaz a otevřela. Podle zjištění reportérů MF Dnes si nebylo v pátek 29. ledna v poledne uvnitř restaurace kam sednout.

Restaurace Bílý Mlýn v Liberci. | Foto: Deník / Petr Vodseďálek

U stolů byly rodiny s dětmi, ale i místní podnikatelé. Lidé jedli a popíjeli uvnitř restaurace až do večera, kdy za zatemnělými okny měl probíhat večírek. V reportáži novináři napsali, že lidé chodili do restaurace bez roušek a k tomu, aby zákazníky personál obsloužil stačilo udat IČO. Strávníky pak restaurace zaregistrovala jako hosty penzionu na služební cestě. Majitel restaurace a penzionu Bílý Mlýn Martin Hušek i přes důkazy popřel, že by porušili vládní nařízení. Podle informací MF Dnes byl jedním z hostů i generální manažer hokejového týmu Bílých tygrů Ctibor Jech. Sami reportéři nakonec přivolali policii. Ta místo obhlédla, ale nijak nezasáhla.