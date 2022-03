Snímek navazuje na časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o charismatickém kriminálníkovi a mapuje dalších třináct let Reného života po propuštění na svobodu. V původním filmu z roku 2008 dokumentaristka Helena Třeštíková sledovala svého hrdinu dvacet let a získala za něj evropského Oscara za nejlepší dokument.

Nový film René – Vězeň svobody měl už světovou premiéru na největším festivalu dokumentu IDFA v Amsterdamu. Na přelomu března a dubna ho budou moct vidět i čeští diváci po celém Česku. Festival Jeden svět ho uvádí ve výběru deseti filmů o nejlepší dokument v České soutěži.

René – Vězeň svobody - upoutáka

Zdroj: Youtube

O dokumentu

Jeden z nejznámějších českých kriminálníků je zpět. Nenapravitelný recidivista René s blednoucím tetováním „Fuck of people“ na krku s příchodem padesátky tak trochu dospívá a bilancuje. Postupně zjišťuje, že i jeho život je příliš krátký na to strávit ho za mřížemi. Od premiéry původního filmu, oceněného Cenou Evropské filmové akademie za nejlepší dokument, se za každou cenu snaží vyhnout vězení. A pouští se do vztahů, které mají šanci vydržet i déle než pár týdnů. Jeho sžíravý postoj vůči systému mu však zůstává. Přesto se René proměňuje a Helena Třeštíková je opět u toho. V prvním dokumentu z roku 2008 diváci sledovali Reného od jeho sedmnácti do sedmatřiceti let, nyní byl v hledáčku kamery dalších třináct, dohromady neuvěřitelných třicet tři roků.

Zdroj: 4press.cz