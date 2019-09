Jak se pracuje s kovářskou výhní, dláždí chodník, čalouní křeslo nebo vyrábí židle? To tento týden veřejnosti ukázali studenti tří odborných škol z Liberecka. Svůj řemeslný um předvedli v Liberci na akci s názvem Řemesla nejsou out.

Nechyběl mezi nimi ani student Střední odborné školy Liberec Mário Gábor. „Teď se učím zedníkem, ale už mám výuční list malíře pokojů. Jednou bych chtěl mít totiž vlastní firmu a nabízet lidem kompletní služby, malířinu i zedničinu,“ vysvětlil. Úspěšný jablonecký atlet si zmíněný obor nevybral náhodou. Vidí v něm budoucnost.

„Tahle práce se jednou u nás bude platit zlatem, protože lidi nejsou a ne každý chce na práci cizince,“ potvrdil učitel odborného výcviku Střední školy Liberec Pavel Simm, podle kterého škola žáky naučí klasickou stavbu od základů až po střechu. „A bydlet chce každý,“ doplnil ho Gábor, který zájemcům s pýchou ukazoval, jak se odborně pokládá dlažba. I to se může jednou ve firmě hodit.

Na své řemeslo jsou pyšní i jeho spolužáci z oboru strojník – zámečník Lukáš Černý a Patrik Berger. „Obor jsem si vybral sám, bavila mě práce s kovem,“ zdůvodnil Berger, zatímco mechanickým pohonem rozdmýchával oheň pod kovadlinou.

Na stolku se zatím před zájemci vrstvily kovové drobnosti, které vznikly pod jejich rukama. Ve škole se ale kromě raznic věnují i větší práci. „Děláme třeba kované ploty nebo mříže do vrat, o to je obrovský zájem. Teď naposledy jsme vyráběli i obrovské dveře do školních skleníků,“ pochlubil se Berger.

Podle učitele odborné výchovy Ladislava Brožíka se šikovní žáci rozhodně o budoucnost bát nemusí. Ti šikovní si hledají dobře placenou práci už během praxe.

Akce s názvem Řemesla nejsou out si dala za cíl ukázat obory, které na trhu práce zoufale scházejí, ale také šikovné studenty, kteří se práce rukama nebojí a na své řemeslo jsou pyšní. Jedním z nich je i David Siňor ze Školy Kateřinky. Pod jeho rukama vzniklo čalouněné křeslo. Vyučený truhlář a řezbář by jednou se svou partnerkou chtěl mít vlastní firmu na výrobu nábytku.

„Můžu si ho rovnou očalounit. A kdyby to nevyšlo, budu určitě dělat čalouníka, to je paráda. Když se podíváte na hotovej výrobek, fakt je to paráda!“ zhodnotil své dílo. Ani on se o práci nebojí. „Slyšel jsem, že loni se v celé ČR vyučilo čalouníkem pouze 72 lidí. To je hrozně málo. Třeba nás je na praxi jedenáct a vytížení jsme rok a půl dopředu,“ popsal.

DO UČENÍ JDE MÁLOKDO

Důvodem malého počtu lidí, kteří by se chtěli věnovat řemeslu, je vznik velkého množství středních škol, které v podstatě vytlačily klasické učební obory. „Na školy se dnes dostanou v podstatě všichni, i čtyřkaři, takže v učebních oborech pak chybí žáci,“ konstatoval odborný učitel Střední hospodářské a lesnické školy Frýdlant Luděk Mazánek.

Jde o obehranou písničku, v jejímž refrénu se dokola opakuje, že pokud budou školy dostávat od státu peníze na žáka, vezmou každého a učňovské školství bude i nadále scházet na úbytě. „V současné době máme v oboru lesní mechanizátor celkem 40 žáků, kapacita je přitom 90,“ ilustroval na číslech zástupce ředitele Jan Vachel. Lesnickou školu tu reprezentoval budoucí těžař Petr Šolc z východních Čech.

„Budu člověk, který umí hospodařit v lese,“ pochlubil se. Těžké práce ani náročné techniky se nebojí. „Život není snadný, a když se člověk v mládí něco pořádného naučí, v životě ho pak moc nepřekvapí,“ shrnul.

Nepatrnou nadějí pro řemesla je mírně se zvedající zájem některých maturantů, kteří se místo po vysoké škole začínají porozhlížet po řemesle. Takovou je i absolventka Střední průmyslové školy stavební Karolína Poslušná, která se v Kateřinkách učí v oboru truhlář – řezbář. „Chtěla jsem se něco naučit rukama,“ vysvětlila dívka a dodala, že truhlářem je i její otec a dědeček. Sama by jednou znalost oboru chtěla zúročit jako restaurátorka starého nábytku.