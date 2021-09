Řemesla nejsou OUT. Studenti odborných škol předvedli své dovednosti | Foto: Jakub Volný

Že jsou řemesla stále in se mohli ve středu 22. září přesvědčit zájemci, kteří dorazili na liberecké náměstí Dr. Edvarda Beneše. Zde proběhly praktické ukázky řemesel jako například dláždění, ražba, renovace nábytku či vázaní květin. Ti, co měli odvahu, si mohli činnosti vyzkoušet na vlastní kůži. Nechyběla ani módní přehlídka.

