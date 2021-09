Poláka Urbaneka (59,54m) tak v úterý 14. září dokázal překonat jen Maďar Róbert Szikszai (Hungary-62,80m) a Mauricio Ortega (Columbia-61,52m). „Nová, nastupující generace českých diskařů má své další následovníky, jako například mladé bratry Michala a Jakuba Forejtovy, kteří mohou v budoucnosti úspěšně hájit naše barvy," dodal Bugár. „Uspořádat letošní mítink pro nás nebylo vůbec jednoduché. Ten loňský jsme museli kvůli pandemii odvolat a ani tentokrát jsme neměli jistotu, že všechno dopadne dobře. Přesto jsme do toho šli," řekla prezidentka zdejšího AC a současně místostarostka Turnova, Jana Svobodová. Podle ní účast vrcholných sportovců ovlivnily řečené důvody, nicméně 150 atletů i několik stovek diváků si atletický svátek dokonale užilo. Všichni, zejména pak sportovci, ocenili perfektně připravený stadion, který nese jméno Ludvíka Daňka a na který je město právem hrdé.

Na úterním turnovském mítinku, který se zde už od roku 1999 pořádá na jeho počest, se o to pokoušeli i současní olympionikové Robert Urbanek či Mauricio Ortega. „Sportovci prakticky mají svoji letošní sezónu za sebou. Do Turnova si tak někteří přijeli na oblíbený mítink vylepšit jen své rekordy a letošní maxima, odmítli je většinou ti, kteří byli zranění, nebo dali přednost zahraniční účasti, která se pro ně stala asi lukrativnější. Oštěpařské olympioniky tu z vrhačů zastupovala například Nikola Ogrodníková," řekl Deníku jejich šéf, Imrich Bugár.

Je to neuvěřitelné, ale skoro šedesát let starý rekord legendárního diskaře, Ludvíka Daňka, který v roce 1964 hodil 64,55 metrů se nikomu nepodařilo pokořit ani letos.

