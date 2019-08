„Samozřejmě nás to netěší. Jedná se o most první třídy, velkou dopravní křižovatku, ale když se opravuje most, tak kvalita musí dostat přednost před rychlostí,“ vysvětlil Hocke.

Důvodem zdržení je podle starosty diagnostický průzkum, který nechalo vypracovat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), pod jehož správu silnice patří, a během kterého nebylo možné v opravách pokračovat. „Jedná se o diagnostiku lan, která je poměrně složitá. Znamená to otevřít prefabrikované dílce a podívat se, v jakém stavu lana jsou. Pak se část těch lan musí zainjektovat a ošetřit proti korozi. Musí se to provést dobře, aby most mohl dalších dvacet, třicet let sloužit,“ popsal starosta.

Most přes Jizeru je součástí silnice I/35 a opravuje se od letošního května. Do zimy by měly být hotové dva pruhy směrem na Jičín. Pak se práce přeruší a pokračovat budou příští rok na jaře. „Další dva pruhy se budou pravděpodobně dělat po celou další sezónu,“ dodal starosta.

Kromě silnice je uzavřen také chodník, který město potřebuje zprovoznit do začátku školního roku. „Jedná se o chodník, po kterém chodí hodně studentů a žáků základních škol. Pokud nebude otevřený 1. září, hrozí, že děti budou chodit přes stavbu a bude velký problém je odtamtud vykazovat,“ uvedl dále starosta.

Hocke počítal s tím, že komunikace bude pro pěší opravena v termínu. Podle Jany Herbové z ŘSD se ale situace zkomplikovala. „Nemůžeme potvrdit, že chodník bude hotov,“ reagovala s tím, že další podrobnosti může poskytnout až v následujících dnech.

Kvůli rekonstrukci také hrozilo, že objízdná trasa pro těžké nákladní vozy bude svedena přes Palackého ulici v Turnově. S tím ale vedení města nesouhlasilo. Loni zde totiž probíhala rozsáhlá rekonstrukce vozovky. Stavba se o více než měsíc protáhla, což se nelíbilo zdejším obchodníkům.

„Postavil jsem se proti. Už loni zde nemohli lidé parkovat a letos bychom jim opět zabrali parkovací místa,“ dodal starosta. Podle něj se proti objížďce přes ulici Palackého postavila i krajská správa silnic a dopravní inspektorát. Řidiči těžkých nákladních vozů tak musí jezdit jinudy. Webový portál dopravniinfo.cz pro ně jako objížďku doporučuje jet po silnici I/35 směrem na Jičín, dále po I/16 na dálnici D10 (exit 44 Mladá Boleslav).

Dopravní situaci v Turnově komplikují i rozsáhlé opravy Nádražní ulice, která začaly už v dubnu. Akce je součástí rekonstrukce krajské silnice z Turnova až na hranici se Středočeským krajem. Potrvá dva roky.