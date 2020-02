Pozemky Veseckého rybníka město bezplatně předá Povodí Labe. Definitivně o tom rozhodli liberečtí zastupitelé. Vedení města si od převodu slibuje, že nebude muset financovat potřebnou rekonstrukci vodního díla. Opozice krok kritizuje. Povodí Labe vlastní už hráz rybníka.

Vesecký rybník. | Foto: Deník / Kamil Košun

O záměru převodu ostatních pozemků zastupitelé jednali už loni na jaře. Opozici tehdy vadilo, že by se město mělo zbavit svého majetku. Na její návrh bylo do usnesení přidáno, že se má ve smlouvě objevit podmínka, podle které by město mohlo požádat o zpětný převod pozemků, pokud by oprava nezačala do konce roku 2022.