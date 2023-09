/FOTO/ Řidiči mohou opět plynule jezdit kolem Ještědu. Skončila rekonstrukce silnice z Výpřeže do Světlé pod Ještědem, která byla rozdělena do dvou etap.

Skončila rekonstrukce silnice z Výpřeže do Světlé pod Ještědem. | Foto: Liberecký kraj

Silnice se v obou směrech dočkala nového povrchu, náklady na stavbu se vyšplhaly na necelých 222 milionů korun a dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činila téměř 109 milionů korun. „Cestování za prací, do školy i na výlety tak bude opět pohodlné, rychlejší a bezpečné. Rád bych poděkoval řidičům za trpělivost, kterou je občas nutné u takových náročných rekonstrukcí projevit,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Rekonstrukce druhé části silnice III/2784 – v úseku z Výpřeže do Světlé pod Ještědem – navazovala na již dokončenou etapu projektu mezi Horním Hanychovem a právě Výpřeží. Stavba začala v dubnu loňského roku a definitivně skončila letos v červenci. Jednalo se o úsek dlouhý 3,3 kilometru. „Stavební firma provedla kromě rekonstrukce celého povrchu také výstavbu 8 nových propustků, 8 opěrných zdí v celkové délce 793 metrů, 6 nových nástupišť, 3 zálivů a jedné křižovatky,“ vyjmenoval úpravy statutární náměstek pro resort dopravy Jan Sviták.

U obou projektů využil kraj čerpání dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Peníze z evropských zdrojů by měly Libereckému kraji pomoci financovat i další rekonstrukce krajských silnic, a to například komunikaci z Kořenova do Roprachtic, druhou etapu rekonstrukce silnice II/292 v Benešově u Semil či komunikaci z Lomnice nad Popelkou do Košťálova. Jedná se o stavební akce, u kterých Liberecký kraj očekává dotace v minimální souhrnné výši 335 milionů korun. Projekty budou trvat 2 sezony.