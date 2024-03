Bezpečnější, příjemnější, komfortnější a také bezbariérový. Tak bude po rekonstrukce vypadat doposud temný podchod mezi ulicemi Doubská a 28. října u Home Credit Areny v Liberci. Oproti současným dvěma metrům se podchod rozšíří o více než dvojnásobek a bude osvětlený, také do výšky přibude víc než půl metru, ze současných 1,85 se strop zvýší na 2,5 metru.

Temný podchod mezi ulicemi Doubská a 28. října u Home Credit Areny v Liberci. | Video: Jiří Louda

Stísněný a temný podchod funguje od roku 1859 a původně sloužil jen jako propustek k odvodu vody. Denně ho využívá několik stovek lidí, hlavně při cestě do základní školy a gymnázia, do Home Credit Areny a přilehlých sportovišť. Řada lidí však před temným tunelem dává raději přednost nebezpečnému přecházení přes koleje. „Rekonstrukcí se zvýší nejen komfort, ale hlavně bezpečnost mimo jiné pro děti a studenty, kteří tudy denně procházejí. Vytvoří se kvalitní propojení obou rozdělených částí města. Součástí nového podchodu bude i bezbariérová rampa, bezpečné schodiště a přechody. Východ do ulice 28. října se zcela promění, počítáme tady i s výsadbou,“ informoval náměstek libereckého primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

V liberecké ulici Dubice je první úsekový radar. Časem se objeví další

Práce na přestavbě odstartují začátkem března. Na stavbě se podílí společně se Správou železnic také statutární město Liberec a Liberecký kraj. Ve spolupráci s Kanceláří architektury města Liberce projde zásadní proměnou také východ do ulice 28. října. Počítá se tady s výstavbou bezbariérové rampy, bezpečného schodiště a přechodu a s výsadbou. „V rámci jednotlivých stavebních etap dojde k omezení dopravy na přilehlých komunikacích. Podchod bude zcela uzavřen. Pro chodce vznikne náhradní obchozí trasa. Zprovoznění nového podchodu se předpokládá do Vánoc letošního roku,“ doplnila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.