Oprava nepřehlédnutelné stavby z roku 1932 v centru krajského města budí nebývalý zájem veřejnosti. Jednak kvůli své architektonické a historické hodnotě, jednak kvůli tomu, že tam lidé desítky let kupovali obuv značky Baťa. Firma ale z výškové budovy odešla už v únoru letošního roku. Majitel budovy jí neprodloužil nájemní smlouvu, odejít museli i nájemci, kteří sídlili v dalších patrech. Firma Heritage Real Estates, která objekt vlastní, se následně pustila do rekonstrukce.

Devítipodlažní funkcionalistickou stavbu se železobetonovou konstrukcí s proskleným pláštěm členěným bílými betonovými pásy nyní obepíná lešení. „Práce čile pokračují a dům se mění před očima. Co z toho asi vzejde?“ ptala se na sociální síti například Marta Pišanová. Podle manažera Heritage Real Estates Viktora Šimečka se ale vzhled budovy příliš nezmění. „Jedinou výraznou změnou bude, že zmizí nápis Baťa ze střechy budovy,“ řekl Deníku Šimeček. Podle něj firma neuvažuje o tom, že by nápis nahradila novým s vlastním jménem, jak se stalo v případě jiné cenné budovy jen několik desítek metrů od Bati.

Tehdy nový majitel budovy odstranil nápis Brouk& Babka a nahradil ho jménem své značky Snow Bitch. Šimeček Deníku řekl, že už nyní je budova z 80 procent obsazena novými nájemníky. „V přízemí vznikne bistro a ve zbytku budovy kancelářské prostory,“ vysvětlil Šimeček a dodal, že rekonstrukce by měla být hotová do konce října.

Nebývalý zájem o to, co se děje se soukromou budovou, zaznamenali i na liberecké radnici. „Od občanů dostávám řadu dotazů na probíhající rekonstrukci bývalého legendárního obchodního domu firmy Baťa. Jedná se o kulturní památku, a proto rekonstrukci dozoruje Národní památkový ústav včetně památkářů z naší radnice,“ připomněl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Vymění zateplení

Budova prochází celkovou opravou, kdy získá nový vnější plášť, nová okna a nově bude řešený parter. Z omítky zmizí zateplení z poslední rekonstrukce z přelomu 80. a 90. let, které nahradí nové. „Detaily a navázání zateplení jsou řešeny tak, aby působily co nejméně rušivě. Z původních oken se dochoval pouze zlomek, většina z nich prošla výměnou v druhé polovině 20. století. Okna v nároží spodních pater budou vyrobena jako oblouková dle původních vzorů,“ tlumočil informace od Národního památkového ústavu (NPÚ) Zámečník.

Podle Aleny Řičánkové z NPÚ, která na stavbu dohlíží, probíhá vše v souladu s památkovou ochranou. „Původní dokumentace byla velice obecná. To znamená, že konkrétní věci řešíme přímo na stavbě. To může být někdy problematické, ale zatím se nám to daří,“ řekla Deníku Řičánková, která dochází na pravidelné kontrolní dny.

Typické oblé nároží

Původní projekt budovy vypracovala kancelář firmy Baťa pod vedením Vladimíra Karfíka. Samotnou stavbu pak provedla stavební firma Fanta a spol. Na podobě se podepsal i vliv francouzského architekta Le Corbusiera, který patřil k odborným poradcům firmy Baťa.