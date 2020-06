Náklady na rekonstrukci mostů jsou 306 milionů korun. Potřebné peníze ale město nemá, a tak postupně opravuje jen stavby v nejhorším stavu, aby prodloužilo jejich životnost.

„Není to ideální situace. Ale peníze, které dostávají města ze státního rozpočtu, prostě nestačí na to, abychom mohli plánovat a dobře se starat o městský majetek,“ řekl Deníku náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Podle něj je složité získat peníze na opravy mostů jinde, třeba z dotačních titulů. „Státní fond dopravní infrastruktury dává peníze na mosty vyšší kategorie, které má ve správě stát nebo kraj,“ vysvětlil Šolc. Město se tak musí spolehnout na vlastní rozpočet.

Šestnáct mostů ve velmi špatném stavu

V současné chvíli město plánuje rekonstrukci mostu v ulici Proletářská, který vede nad rychlostní silnicí. „Na opravu potřebujeme tři miliony korun, abychom most zajistili a prodloužili jeho životnost o dalších pět let. Na to už peníze máme připravené,“ řekl Šolc a dodal: „Pak jsou ale mosty v havarijním stavu jako ten v ulici Ke Hluboké ulici, který vede nad železniční tratí a jehož rekonstrukce by stála 25 milionů. Na to teď peníze nemáme.“

Povinné prohlídky, které stanovují stav mostů, probíhají každý rok a na jejich základě pak město rozhoduje, který most opraví. Podle aktuálních informací je v Liberci 16 mostů ve velmi špatném stavu, který vyžaduje velkou opravu zahrnující důležité části konstrukce. Jedná se o dva mosty přes Harcovský potok v Klicperově ulici a v ulici Lukášovská, dva mosty přes Doubský potok za Poštovním náměstím a v ulici U Ferony a tři mosty přes Zlatý potok v ulicích Hanychovská, Topolová a U skladu potravin.

Rekonstrukci nutně vyžadují také čtyři mosty přes Františkovský potok v ulicích Karlínská – Sibiřská, Tovární, Vojanova a Strakonická a jeden most přes Ostašovský potok v místě odbočky z Ostašovské ulice. Dále pak mosty v ulici Ke Hluboké, Proletářské, Karlovarské a jeden most přes řeku Nisu.

Zatímco v Liberci je situace náročná a oprava desítek mostů vyžaduje stovky milionů korun, například ve Frýdlantě mají všechny mosty opravené a v dobrém stavu. „Po povodních v roce 2010 jsme mohli čerpat peníze z vládního fondu a fondu Solidarity EU a podařilo se nám všechny mosty opravit. Bylo to i díky tomu, že jsem měli připravené projekty a studie a mohlo se hned začít,“ vysvětlil starosta Dan Ramzer.

Musí se zadlužit

Opačná situace pak panuje v Semilech, kde řeší opravu dvou hlavních mostů přímo ve městě. Podle starostky Leny Mlejnkové je most přes Jizeru v havarijním stavu. S jeho opravou se ale musí počkat, než se postaví nový most vedoucí přes Jizeru z ulice Jatecká.

„Abychom mohli hlavní most přes Jizeru zavřít, musíme zařídit objízdnou trasu. Ta by měla vést přes druhý semilský most. Jenže ten neumožňuje průjezd autobusové a nákladní dopravy. Rozhodli jsem se proto, že místo něj postavíme most nový, který bude dvouproudový,“ vysvětlila Mlejnková a řekla, že náklady na stavbu nového mostu se pohybují okolo 20 milionů korun. „Kvůli koronaviru nám ale chybí finance na provoz, natož na investice. I z tohoto důvodu budu žádat zastupitele, aby souhlasili s prohloubením zadluženosti města,“ dodala Mlejnková.