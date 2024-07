Začala druhá etapa rekonstrukce v Liberecké ulici v Hrádku nad Nisou, od pondělí 8. července je frekventovaná silnice v centru města uzavřená. Dopravní omezení potrvají do listopadu letošního roku a obezřetní v centru Hrádku musí být kvůli uzavírce nejen řidiči, ale i chodci.

Práce na rekonstrukci Liberecké ulice v Hrádku nad Nisou budou postupovat od železničního přejezdu. „Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou části Liberecké ulice od křižovatky s Nádražní směrem do centra. Ve směru od autobusového nádraží nebude možné odbočit vpravo směrem k Hornímu náměstí. Vyjetí na Libereckou ulici nebude možné ze Smetanovy ulice, z ulice Gen. Svobody, potom ve směru z Horního náměstí a ze Školní ulice,“ popsal technik Odboru investic a správy majetku Josef Olša. Objízdná trasa bude značená. Obezřetní budou muset být i pěší.

close info Zdroj: Se svolením města Hrádku nad Nisou zoom_in Objízdná trasa v Hrádku nad Nisou,

Na rekonstrukci Liberecké ulice přispěje stát i kraj

Oprava 208 metrů komunikace v centru Hrádku patří mezi největší letošní investice města. Celkem vyjde na víc než 18 milionů korun, při čemž na nové chodníky na opravovaném úseku přispěje 6,7 miliony Státní fond dopravní infrastruktury. „Dalších téměř 5,4 miliónu korun nám přispěje Liberecký kraj, který je vlastníkem křižovatky pod železničním přejezdem v Nádražní ulici. Město ze svého rozpočtu uhradí zhruba 7 miliónů korun,“ řekla Jana Matušková z Odboru dotací, rozvoje města a kultury.

Zakázku získala stavební společnost Eurovia CZ, která se chystá v nejbližších dnech začít frézovat silnice a na počátku se zaměří na bourací práce, odtěží stávající konstrukční vrstvy. “Během prázdnin by se měly připravovat podklady chodníků, později je stavbaři obroubí a vydláždí. V polovině srpna by se pak mělo začít pracovat i na pravé straně chodníků. Dělníci by měli během srpna položit první podkladovou vrstvu na silnici a po levé straně ulice postavit stožáry veřejného osvětlení, uvedl stavbyvedoucí Martin Pečinka.

Liberecká ulice bude mít nové lampy i parkování

V ulici vzniknou také parkovací stání z kamenných kostek stejně jako to je v horní části Liberecké ulice. “Zmodernizuje se i 17 lamp veřejného osvětlení, stávající levostranná zastávka autobusu se zruší. Na pravé straně se pro autobusovou zastávku upraví a vydláždí záliv. Nástupiště bude dlouhé 12 metrů. Na záliv autobusové zastávky bude navazovat 62 metrů dlouhý, podélný parkovací pruh o šířce 2,5 metru. Parkovací pruh bude v místech sjezdů k přilehlým domům přerušený vodorovným dopravním značením. Zrekonstruuje se celkem sedm přechodů pro chodce. Počítá se i se stavebními úpravami napojení ulic Školní, Smetanova, Nádražní a Sokolská, “vyjmenoval starosta Hrádku Pavel Farský.

„V Liberecké ulici počítáme s výsadbou půdokryvných rostlin a sakur, které na jaře růžově kvetou, a máme je také výše v už zrekonstruované části ulice,” uvedla Nikola Vondráčková z Odboru investic a správy majetku.

Po ukončení opravy části páteřní Liberecké ulice by letos na podzim měla s investiční akcí začít také Správa železnic. Státní podnik má v plánu kompletně zrekonstruovat stanice v Chrastavě a v Hrádku nad Nisou. Součástí bude i modernizace technologického zařízení trati v úseku z Liberce až po polskou hranici.

Mohlo by vás zajímat: VIDEO: V Hrádku otevřeli nový domov pro seniory, budova je víc než soběstačná