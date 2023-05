Historie libereckého bazénu sahá do 80. let minulého století a projektanti se při návrhu budoucí podoby snažili navázat na odkaz autora bazénu Pavla Švancera. Podle projektanta Tomáše Mrázka z hradecké projekční a architektonické kanceláře Ateliér 11 představoval bazén kvalitní a neobvyklé architektonické dílo, proto k celému projektu přistupovali s pokorou.

Oprava začne nejdříve v lednu 2024 a kompletně uzavře bazén na dva roky. Původně se počítalo se zajištěním provozu 25metrového bazénu v přístavbě, to není nakonec v plánu. „Došlo by tak k prodloužení rekonstrukce o dalších deset měsíců. Budeme se snažit plaveckým oddílům zajistit pomoc se zajištěním náhradního bazénu v jiném městě včetně dopravy,“ sdělil náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Změn se dočká vstupní lobby a zmizí nadzemní šatny pro ženy a muže. Místo nich vyroste v přízemí společná šatna s kabinkami, do které bude i bezbariérový přístup prostřednictvím nově vybudovaného výtahu. Původní pánské šatny nahradí fitness, místo dámských vznikne wellness. „Na svém místě kromě bazénů zůstane restaurace, která projde modernizací. Bude rozdělena na suchou a mokrou část,“ přiblížil Mrázek.

Návrat ke kořenům

Za novým rozložením stála snaha omezit pohyb plavců po schodech, jako tomu bylo doposud. „Současný stav není po bezpečnostní a provozní stránce ideální. V nové podobě lidé přijdou do bazénu, koupí si na recepci lístek a projdou přes turnikety, čímž se dostanou do placeného prostoru. Po schodišti sejdou dolů, kde budou centrální šatny a následně zamíří do sprch a bazénu,“ osvětlil projektant. Jinak budou řešeny i dojezdy tobogánů a dětský bazének s klouzačkou. „Bazén musí projít kompletní rekonstrukcí, ze stávajícího zůstane jen skelet,“ shrnul změny Mrázek.

Jak architekti během prezentace zdůraznili, chtějí zachovat ducha původní architektury, očistit a vrátit se do původního konceptu. Pracovali s původními materiály a přítmím bazénu. „Mám na stavbě rád, že má v sobě přes pravoúhlost spoustu měkkých detailů, které jsou příjemné pro tu nahotu a převlíkání,“ informoval Jakub Hlaváč z libereckého ateliéru Union Arch s tím, že zachována zůstane typická červená mozaika a bílé keramické obklady. „Každý materiál má za sebou příběh,“ doplnil.

V současném objektu jsou tři bazény, jeden z nich je padesátimetrový, dva tobogany, vířivky, velká a malá skluzavka, Kneippův chodník, sauny a další atrakce.

Cena za opravu bazénu vzrostla na 1,5 miliardy korun. Je to úlet, varuje opozice

Rekonstrukce městského bazénu rozdělila veřejnost na dva tábory. „Chodíme do bazénu s dětmi hlavně kvůli atrakcím a je škoda, že část, zejména divoká řeka, je už dlouho zavřená. Také mi vadí, že některé části jsou už dost opotřebované anebo i zrezivělé, třeba když se člověk rozhlédne po zdech u dětského bazénku s klouzačkou,“ komentovala stav Liberečanka Martina, která se na výslednou podobu těší. „Bazén si určitě obnovu zaslouží. Pokud bude provedena citlivě a hlavně pořádně, nevidím důvod, proč být proti a hned vše kritizovat,“ podotkl jeden ze zastánců projektu.

Naopak jiní se pozastavili jak nad změnami, tak i částkou projektu. „Mně osobně připadá, že zanikne genius loci místa. Sám do bazénu chodím pravidelně a atmosféra místa je pro mě důležitá,“ svěřil se Petr H. „Mám takový dojem, že si kupujete mercedes, na který ale nemáte,“ zaznělo z úst dalšího z diskutujících.

Podle opozice je plánovaná rekonstrukce Městského bazénu Liberec velmi kontroverzní, a to nejen astronomickou cenou, ale i rozsahem. „Celá prezentace přestavby začala poněkud absurdně. Bylo zmíněno, jak byl původní projekt nadčasový, skvěle řešeny provozy a jejich návaznosti, aby se následně představil projekt nový, který ho za ohromné náklady kompletně překope,“ zamyslela se zastupitelka za Liberec otevřený Lidem Zuzana Kocumová s tím, že se popustila bezuzdná fantazie při projektu.

Bazén v Liberci čeká na rekonstrukci už několik let, pomoci by mohl i kraj

Je přesvědčena, že bazén je zde proto, aby zajistil kvalitní plavání pro veřejnost, sportovní kluby a školy. „Toto současný bazén plní dokonale. Není potřeba za stamiliony přistavovat nový sauna svět, wellness, přebourávat šatny, vše navíc se společným provozem pro muže i ženy. A rušit to, co funguje. Přitom nejenže to není potřeba, ale navíc to většina návštěvníků ani nechce,“ nešetřila kritikou Kocumová.

Cena projektu se vyšplhala na přibližně 1,5 miliardy korun. Vedení města počítá s tím, že si vezme úvěr výši 750 milionů korun a zbylou částku sežene jinde, například prostřednictvím dotací. Tento způsob financování vadí předsedovi finančního výboru města Liberce. „I takto vysoký úvěr město dramaticky omezí. Plánovaná desetiletá splatnost znamená roční splátky okolo 150 milionů, k tomu další náklady na krytí provozní ztráty. Jen za loňský rok to bylo těžko představitelných 50 milionů korun,“ dodal Jaromír Baxa.

Architekt Pavel Švancer začal pracovat na projektu stavby bazénu už v 60. letech minulého století. To, že se postavil až o dvacet let později, zřejmě bylo kvůli nedostatku peněz. Dodnes se zachovala i většina interiéru nebo jeho prvků, třeba typická červená mozaika, která je i na lavičkách na sluneční louce. Hodně věcí je vyrobených na míru stavbě, původní jsou třeba typické lavice a obklady ve vstupní hale bazénu. Od roku 2012 má bazén v Liberci přístavbu s novým bazénem a atrakcemi, avšak je na pokraji životnosti a jde o energeticky velmi náročný provoz.