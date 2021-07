Vedení města proto připravilo projekt na modernizaci plaveckého areálu. Jak by měl bazén po opravě vypadat, představilo na vizualizacích na konci dubna, o ceně na přestavbu se ale jen spekulovalo. Nyní město přišlo s informací, že rekonstrukce podražila kvůli nárůstu cen stavebních materiálů, z nichž některé zdražily až o 200 procent. Náklady se tak vyšplhaly k necelé miliardě korun. Kde zadlužené město vezme na opravu peníze, zatím není jisté.

„Vzhledem k situaci na trhu jsme náklady na chystanou přestavbu bazénu nechali orientačně přepočítat. Zatímco ještě před dvěma měsíci jsme počítali s částkou přibližně 700 milionů bez DPH, nyní se blížíme k sumě kolem 820 milionů. Nikdo navíc nedokáže odhadnout, jak se situace vyvine, ale hlavně, kdy a v jaké úrovni se současný růst cen zastaví,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník. Dodal, že Liberec proto musí začít hledat další možnosti financování a „ve správný čas vybrat nejvhodnější způsob, jak složitou rekonstrukci zaplatit.“

Pokud se k odhadovaným nákladům připočte DPH, blíží se celková částka k jedné miliardě korun. Liberec ji v rozpočtu nemá. Vedení města proto už dříve oznámilo, že bude chtít na opravu dotaci z Národní sportovní agentury (NSA). Další prostředky by měl poskytnout úvěr, který si chce město vzít na 10 nebo 15 let. O peníze chce Liberec žádat i v dalších státních dotačních programech.

„To, jakou cestou budeme bazén nakonec financovat, je bohužel stále nejasné, protože faktorů, které konečnou cenu rekonstrukce do jejího zahájení v příštím roce ovlivní, se objeví ještě celá řada. Jisté ale je, že na část té investice si budeme muset půjčit. Kolik, za jakých podmínek a na jak dlouho, opravdu nelze teď předpovědět. Hodně bude záležet i na tom, jak budeme úspěšní s žádostmi o získání dotačních peněz,“ vysvětlil ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Kolik město zaplatí za rekonstrukci bazénu z vlastního rozpočtu bude prý jasné, až vysoutěží dodavatele. Výběrové řízení chce vyhlásit hned po vydání stavebního povolení. Stavební práce by měly začít v roce 2022 a potrvají zhruba 18 měsíců.

„Nevylučuji, že budeme muset hledat i úspory v nákladech za některé položky v rámci celého projektu. Nicméně bazén je pro naše město jednou z priorit. Jsem přesvědčený, že budoucí podoba bazénu se stane pýchou města,“ doplnil primátor.

Liberecký plavecký areál byl postavený v polovině 80. let minulého století podle návrhu architekta Pavla Švancery. Před pandemií koronaviru jej podle města ročně navštěvovalo 350 až 400 tisíc návštěvníků. V areálu jsou celkem tři bazény, dva tobogany, vířivky, skluzavka, sauny, Kneippův chodník a další atrakce.

Radnice jeho modernizaci chystá od roku 2015. Od té doby se cena rekonstrukce několikrát změnila. Podle opozičních zastupitelů z LOL navíc z plánů na opravu vypadlo vybudování nového 25metrového bazénu. „Když se podíváme na posun v projektu za vedení Starostů, cena vzrostla na dvojnásobek, rekonstrukce v nedohlednu, bazén i přes roční odstávku ve stejném stavu jako před ní. Pracovní skupina se přes dva roky nesešla. Vedení města odmítá pro zajištění alespoň základního plavání zrekonstruovat nepoužívaný bazén na Františkově, ač by rekonstrukce nestála ani desetinu,“ komentovala vývoj Zuzana Kocumová z hnutí Liberec otevřený lidem (LOL).

Podle jejího kolegy Jaromíra Baxy je problémem i to, že se doposud nezačalo s opravou dalšího bazénu ve Františkově, který mohl sloužit plavcům, zatímco bude probíhat oprava velkého městského bazénu. „Opravu bazénu na Františkově jsme intenzivně prosazovali už v roce 2019. Byli jsme se tam s vedením radnice a zodpovědnými úředníky i odborníky z oboru podívat, vyčíslily se finance na různě nákladné varianty rekonstrukce. Kdyby se v roce 2019 začalo, do zahájení rekonstrukce velkého bazénu by bylo hotovo,“ řekl Jaromír Baxa. „Ovšem – to by se muselo chtít. A ono se nechce. Takže máme krásné obrázky, spoustu slibů a v rozpočtovém výhledu na samotnou rekonstrukci bazénu je nula,“ dodal.