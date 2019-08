„Občané budou moci podávat návrhy v říjnu. My poté prověříme, zda jsou realizovatelné, a přibližně v březnu o nich necháme občany hlasovat,“ přiblížil liberecký primátor Jaroslav Zámečník (SLK). Návrhy bude moci podat každý Liberečan, město podle Zámečníka plánuje zrealizovat přibližně deset až patnáct nápadů. Milion vyčlení na drobné projekty do 150 tisíc korun, čtyři miliony pak na větší nad 150 tisíc.

Participativní rozpočet není žádnou novinkou, funguje v řadě jiných městech světa i republiky. Například v sousedním Jablonci lidé letos navrhli 26 projektů, vybírat vítězné tam budou v listopadu. V Turnově si letos lidé vyčlenění peněz už odhlasovali, jít mají na pumptrackovou dráhu, obnovení pěší stezky ke Stebence, dětské hřiště v Mašově a také na pítko v místním parku.

Liberečtí zastupitelé budou o vyhlášení rozhodovat na svém čtvrtečním zasedání. Například opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL) jej považuje za dobrý nápad, vidí v něm však drobné nedostatky, plánuje proto podat pozměňovací návrhy. „Prvním z nich bude, aby byly peníze rozdělovány po čtvrtích, jako to dělají například v Jablonci,“ řekl Baxa.

Vedení Liberce zatím nic takového neplánuje. „Hlasování plánujeme celoměstské, nikoli po čtvrtích,“ potvrdil primátor.

Projekty na velkých sídlištích, jako je Rochlice, tak mají větší pravděpodobnost zisku hlasů, než projekty v méně lidnatých částech, jako je Rudolfov. „Budeme se ale snažit využít naše osadní výbory a říct jim, že mají příležitost pro svou čtvrť něco navrhnout a sehnat si pro to podporu,“ dodal primátor.

Baxa chce také navrhnout, aby u návrhů, které vyžadují větší projektovou přípravu, byla realizace umožněna do dvou let od schválení, namísto do navrhovaného jednoho roku. „Jinak se to nemá šanci stihnout,“ poznamenal.

Hlasovat o tom, na co má město poskytnout peníze, budou podle návrhu moci všichni Liberečané starší patnácti let. Každý bude moci podpořit více projektů a dokonce udělit i negativní hlas. Pokud nějaký návrh získá více než čtvrtinu negativních hlasů, bude vyřazen. Od toho si město slibuje, že eliminuje záležitosti, které by mohly vzbuzovat kontroverze.

Návrhy, ze kterých si lidé budou vybírat, se musí týkat městského majetku či pozemků, nesmí odporovat územnímu plánu a generovat provozní náklady vyšší, než je pětina pořizovací ceny. Projekt by měl být k dispozici všem občanům města, a to nejméně pět let. „Participativní rozpočet máme v plánu opakovat každý rok,“ uzavřel primátor.