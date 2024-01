Vedle polepů zvolili i další prostředky. V Jablonci nad Nisou visí billboard, v Novém Městě pod Smrkem obešli tamní křesťané všechny domy a do schránek vhodili leták. „Iniciativě Národní probuzení totiž nejde o to verbovat lidi do církevních lavic té či oné církve. Nestojí za námi velká jména ani velké sbory. Jen se snažíme dělat to, co je třeba, a to říkat lidem o Bohu,“ zdůraznila Zelenková.

Podle členů iniciativy dnešní doba zažívá sociální úzkost, kterou nelze překonat konzumní způsobem života a nejnovějšími herními konzolemi. „Křesťané věří, že odpovědi na úzkosti světa jsou už tisíce let napsány v Knize knih, a to v Bibli. Věří také, že jedinou cestou, jak se zdravě a prospěšně setkat s duchovnem nejsou horoskopy, okultismus či šamani z nějakých exotických ostrovů; je to Ježíš Kristus – Boží syn,“ sdělila jedna z členek Ivana Zelenková.

Zatímco členové iniciativy vnímají kampaň pozitivně, reakce cestujících jsou rozporuplné. „Už jsem se naučila reklamy na vozech MHD nevnímat. Pokud to tak dělá byť jen půlka cestujících, je jim ta reklama k prdu. Spíše bych ocenila okna bez polepu,“ okomentovala kampaň jedna z cestujících.

„Vnímám a nelíbí se mi to. Myslím si, že tohle na tramvaje nepatří a obecně reklama na náboženství mi přijde podivná a vnucující,“ svěřila se další Liberečanka.

Reklamní kampaň iniciativy Národní probuzení běží do konce ledna i v Liberci. S polepem křižuje město jeden autobus a jedna tramvaj.Zdroj: Národní probuzeníNašli se však i tací, kteří náboženský polep ocenili. „Reklamy jsou všude, ať si každý vezme z toho to své. Pokud je to slušné, nevadí mi to, nikdo se nepozastaví nad tím, že je to třeba reklama na šampon, tak proč hezké slova o lásce, Mimochodem ta se vytrácí a mezilidské vztahy jsou na nule,“ svěřila se na Facebooku Anna Tománková Mäder. „Mně se to líbí. V dnešní době neuškodí trochu připomenutí,“ doplnila paní Kristina.

Plochy určené pro reklamu spravuje třetí strana, tedy ve většině případech reklamní agentura, která zároveň odpovídá za nasazovanou reklamu. Ta nesmí porušovat jak platnou legislativu, tak kodex reklamy Rady pro reklamu. Nesmí tedy například využívat motiv strachu či zneužívat předsudků a pověr či pověr. Dále nesmí obsahovat nic, co by mohlo vést k násilným aktům nebo je podporovat, nebo co by hrubým a nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů.

„Zákazník se zavazuje, že jeho činnost nebude propagovat zakázaná politická hnutí, ideologie nebo pornografii, a nebude poškozovat dobré jméno nebo zájmy provozovatele a nebude se příčit místní úpravě a zvyklostem. Jednání musí být v souladu s dobrými mravy a zákonem o hospodářské soutěži mezi podniky a podnikateli,“ stojí v obecných podmínkách pro pořádání veřejné produkce a akcí ve vozidlech v prostorách Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou v rámci běžného provozu.

Opakování reklamní kampaně ve stejném provedení zatím v plánu nemají. Rádi by ale na proběhlou akce navázali jednotlivými měsíčními kampaněmi po krajských městech České republiky. „Primárně chceme stmelit a propojit církve, sbory napříč naší zemí ve snaze je zkoordinovat. Věříme, že staletí hádek a rozbrojů patří minulosti,“ dodal celorepublikový administrátor iniciativy Národní probuzení Andy Janeta.

Zdroj: Jiří Louda