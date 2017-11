Registr smluv rozdělil Starosty

Liberec – Senátor Canov podepsal ústavní stížnost na zákon o registru smluv, který připravil jeho kolega Farský.

Oba jsou místopředsedové Starostů pro Liberecký kraj, oba zasedají v Parlamentu. Teď ale chrastavského a bývalého semilského starostu rozdělil kontroverzní zákon o registru smluv. Senátor Michael Canov se totiž připojil k dalším devětadvaceti členům Senátu a podepsal stížnost, která zrušení zákona o povinném zveřejňování smluv žádá. Iniciátorem zákona je přitom Canovův spolustraník, poslanec Jan Farský.

Registr smluv funguje od 1. července 2016. Zákon ukládá státu, krajům, obcím a jimi vlastněným institucím povinně zveřejňovat každou smlouvu. Nezveřejněná smlouva je neplatná.

SENÁTOROVY DŮVODY

Senátoři si stěžují, že je nový registr zásahem do svobody podnikání. Canov však ústavní stížnost podpořil z úplně jiných důvodů. „Poslanecká sněmovna porušila Ústavu, když odmítla hlasovat o senátním pozměňovacím návrhu,“ tvrdí Canov. Poslanec Farský uznává, že proti tomu, jak byl zákon přijímán, lze mít námitky. „O tom se ale ve stížnosti vůbec nepíše,“ upozornil.Canov stížnost podpořilz vlastních důvodů. Vadí mu třeba výjimka pro ústavní instituce, jako je parlament nebo kancelář prezidenta. Ty smlouvy zveřejňovat nemusí. „Je nemravné po občanech něco chtít a sám to nedělat,“ prohlásil Canov.S tím Farský souhlasí, také jemu nepřijde výjimka správná. „Registrem ale protečou smlouvy za bilion. Přijde mi přitažené za vlasy, aby se kvůli smlouvám za tři miliardy rušil celý registr,“ dodal Farský.

ZRUŠÍ SOUD ZÁKON?

Že může zákon nakonec přestat platit, si Canov uvědomuje. „Pokud je v něm něco neústavního, tak je snad v pořádku, že by byl zrušen,“ uvedl senátor. Ústavní soud to ale podle něj neudělá. „Zruší třeba jen některé části,“ myslí si. „Kdyby bylo po mém, chodily by zákony k Ústavnímu soudu automaticky,“ dodal Canov. Stížnost je proto ochoten podepsat téměř u každého zákonu.„Je to právo senátorů, ale ve stížnosti není žádný nový argument, nemám obavu ze zrušení,“ uvedl Farský.Kritiku senátorů odmítá. „Všechny zveřejňované smlouvy jsou již dnes přístupné podle zákona o svobodném přístupu k informacím,“ upozornil.

ROZDÍLNÉ NÁZORY

Liberecký hejtman a dlouholetý předseda Starostů Martin Půta si nemyslí, že by hnutí bylo nejednotné. „Máme zkrátka na některé věci rozdílné názory, to je logické,“ řekl Půta. Canov s Farským proto naplánovali společnou schůzku, kde si své postoje vzájemně vyjasní.