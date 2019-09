Bez peněz z ministerstva kultury a Libereckého kraje vyšší platy nebudou. To je ve stručnosti vzkaz, který vyslala ředitelka Divadla F. X. Šaldy Jarmila Levko iniciátorům stávkové pohotovosti. Tu vyhlásili členové orchestru na začátku září. Podle Aleše Hejcmana z divadelních odborů ředitelka dostatečně nezareagovala na loňské nařízení vlády a zařazení některých členů orchestru do platových tříd je tak neadekvátní.

„Osobně se ztotožňuji s požadavkem na zvýšení platů v kultuře. Pro našeho zřizovatele, město Liberec, je divadlo velká finanční zátěž, a pokud se nezapojí stát a kraj, tak zvyšování platů nebude možné,“ sdělila ředitelka, která zároveň vyloučila, že by se platy zvedly jen části zaměstnanců divadla.

OSLOVÍ MINISTRA

V nejbližší možné době se proto chce obrátit přímo na ministra kultury se žádostí o urychlené řešení vícezdrojového financování divadel a orchestrů. Ve svém tažení se bude snažit získat podporu i dalších ředitelů divadel a orchestrů.

Podle Levko by se na financování mohlo město podílet 60 procenty, ministerstvo kultury 30 procenty a zbylých deset by dorovnal kraj. Letos na DXFŠ přispělo město Liberec částkou 110,4 milionu, ministerstvo 11 miliony a Liberecký kraj částkou 1,4 milionu. „Kraj přispívá divadlu také na investice. Vyšší spolufinancování provozu není momentálně na stole. Čekáme, kdy ministerstvo kultury připraví zákon o veřejných kulturních institucích, který by měl řešit i společné financování státu, kraje a města,“ reagovala krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová.

Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka došlo v posledních letech k navýšení příspěvku pro divadlo o desítky milionů. „Máme za to, že platy personálu divadla byly významně navýšeny. Ovšem něco jiného je zařazení do katalogových tříd, které může být nekonkrétní a nabízí tak různé výklady,“ vysvětlil Zámečník.

Postup odborářů ale ředitelka divadla ostře zkritizovala. Podle ní do médií pustili polopravdivé a manipulativní informace. „Zmiňují pouze tarifní platy a vynechali například pohyblivou složku,“ dodala Levko. Nesouhlasí rovněž s jejich argumentem, že mají nejnižší platy v republice. „Průměrný plat členů našeho orchestru činil ve druhém čtvrtletí letošního roku 29 432 korun a je zcela srovnatelný s platem orchestrálních hráčů v divadle v Olomouci,“ připomněla.

Odboráři plány ředitelky zatím schvalují. „Kroky paní ředitelky vítám. Dává nám najevo, že odbory vydaly dobrý signál k řešení situace,“ poznamenal Hejcman, podle kterého se s ředitelkou o zvýšení platů marně snažili jednat tři roky. Hejcman znovu upozornil, že představení nejsou v ohrožení. Stávkovou pohotovost vyhlásili odboráři do konce roku.