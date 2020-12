Na přelomu srpna a září se 47letý muž z Jindřichohradecka vloupal do 26 zaparkovaných aut na Jablonecku. V Liberci dokonce do 68 vozů.

Muž vždy rozbil okénko u auta a potom prohledal vnitřek vozu. | Foto: Deník / Zuzana Kolářová

Po tom, co muž v Jablonci rozbil okna u vozů, prohledal interiéry a kradl především peníze a platební karty. Peníze použil na hraní automatů, kartami platil v obchodech. "Muž do Jablonce nad Nisou vždy přijel v noci poslední tramvají z Liberce a do rána chodil po městě a násilím se dostával do zaparkovaných vozidel," uvedl tiskový mluvčí police Vojtěch Robovský. Svým jednáním muž způsobil škodu, která přesáhla150 tisíc korun.