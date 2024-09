„Teď jsme do patra přestěhovali, co se dalo a auta jsme odvezli na kopec. Udělali jsme veškerá preventivní opatření,“ řekl Deníku Pacholík, který ocenil jak postup města, tak nasazení dobrovolných hasičů. „Včera večer jsem měl obavu, zavolal jsem s prosbou o pytle s pískem a do pár minut mi je dovezli,“ doplnil s tím, že se zaregistroval i do informačního systému Munipolis.

Řeka Smědá v Raspenavě, sobota 14. září odpoledne | Video: Adéla Beranová

V Raspenavě řeka Smědá přes noc z pátka na sobotu dosáhla třetího stupně povodňové aktivity a voda zaplavila některé místní komunikace a zahrady. „Situaci monitorujeme a stále jsme připraveni vydávat pytle. Občané, kteří potřebují pytle, jsou schopní si vyhledat na sítích kontakty na výdej či na dovoz,“ přiblížil dopoledne situace starosta Josef Málek. Po poledni začala hladina řeky postupně klesat až po první stupeň povodňové aktivity.

Výstrahy před povodněmi v Raspenavě dál sledují

V následujících dnech povodňových výstrah budou v Raspenavě i nadále v případě dosažení 3. stupně povodňové aktivity či rychlého vzestupu hladiny využívat k oznámení signál „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může zaznít až třikrát za sebou v přibližně tříminutových intervalech. „V našich podmínkách jej umíme v případě funkčnosti systému doplnil hlášením do rozhlasu s charakterem ohrožení, tedy je to signál pro obyvatelstvo, aby zpozornělo a sledovalo situaci,“ upřesnil starosta.

Milan Jurka sleduje situaci a už včera si k sobě domů přivezl maminku i s čtyřnohým mazlíčkem. A dobře udělal, protože voda zaplavila nejen zahradu, ale vnikla i do domu. „V roce 2010 té vody bylo mnohem více. Dal jsem před dveře pytle s pískem, nahoru vynesli elektroniku a cennosti. Dnes jsem sem přišel najít klíč, včera jsem ho vytratil,“ svěřil se Jurka.

Minimálně do neděle bude mít zavřeno i místní Levandulovna, která leží jen pár metrů od řeky Smědé. Voda ji bezprostředně neohrozí, ale spodní voda se může dostat do sklepa. Proto vynesli věci ze sklepa, dali pytle s pískem ke stodole a zajistili vše proti divoké vodě, jak nejlépe to šlo. „Jizerky a příroda jsou nevyzpytatelné, ale krásné a divoké. Mějme pokoru k nim, k sobě i lidem kolem nás. Je třeba být bdělý a mít oči otevřené i pro okolí a lidi v sousedství,“ zdůraznila zakladatelka Levandulovny a obyvatelka Raspenavy Adéla Heindorferová.

Počasí zaměstnává hasiče v celém Liberckém kraji

Jak informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta, situace v noci, především na Frýdlantsku, nebyla jednoduchá. Škody, které zatím v kraji evidují, jsou malé, a to díky úsilí profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří zasahují na mnoha místech v kraji. „Zdravotnická záchranná služba navýšila na Frýdlantsku počet posádek o dvě a jsme připraveni posílit i základnu v Turnově, pokud by stoupala Jizera,“ podotkl Půta.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LK) monitoruje stav, největší problém řeší v obci Višňová a přilehlých místních částech. Včera zasahovali v kraji u 390 událostí, z čehož likvidovali 245 popadaných stromů. Došlo k posílení stavů na jednotlivých hasičských stanicích, řada posádek je v terénu. „Provádíme velké čerpání ve Višňové. Velmi dobře tam zafungoval poldr, který zachycuje obrovské množství vody,“ sdělil ředitel HZS LK Jan Hadrbolec.

Mohlo by vás zajímat: Může 100letá voda zatopit vaši garáž? Podívejte se do mapy nejen Liberecka