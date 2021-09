Organizace Úsměv mámy ve spojení Národním ústavem duševního zdraví nabízí pomoc ženám, které v těhotenství nebo po porodu potkaly psychické obtíže. Zajišťuje odbornou péči, předává klientky do rukou specializovaných odborníků a podporuje vlastní zkušeností. V České republice organizace funguje v současné chvíli v několika městech, mezi nimi i v Liberci a Jablonci nad Nisou. Od minulého roku už v Libereckém kraji pomohla více než 30 maminkám.

Účastnice se mohou těšit na půl dne odpočinku a prostoru pro načerpání sil a inspirace. V plánu je také přednáška psycholožky Lucie Šmahelové s možností individuálních konzultací. „Mámy jsou hrdinky. Když jim docházejí síly, často zatnou zuby a jedou dál. Jednoho dne ale mohou síly dojít a nedají se vykřesat vůbec z ničeho. Dá to pak zatraceně velkou práci načerpat je zpátky. Jen ten, kdo pravidelně čerpá síly, má na rozdávání. A spokojená máma je pro své děti požehnáním. Pojďme si to společně připomenout," řekla ředitelka regionální pobočky v Liberci Michaela Havlíková.

