Zhruba pět desítek historických vozidel z různých epoch automobilismu se zastaví na své čtyřdenní cestě v pátek 28. června také ve Frýdlantě před radnicí. Půjde o účastníky 20. ročníku mezinárodní veteran rallye, která je pořádána u příležitosti narozenin klubu Izerokarkonoski Klub Auto Retro (zkráceně IKAR), který sdružuje majitele historických vozidel z příhraničních oblastí Polska. Automobily na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu dorazí zhruba v poledne a odjet mají kolem čtvrté hodiny odpolední.

Přehlídka historických vozidel bude k vidění ve Frýdlantu. | Foto: Město Frýdlant

„Klub IKAR byl založen před 20 lety ve Świeradówě Zdroji. Sdružuje příznivce historických automobilů a od počátku své existence pořádá srazy a rallye historických vozidel, propaguje techniku a historii motorismu mezi účastníky akcí i veřejností. Letos se uskuteční už 20. ročník mezinárodní veteran rallye,“ vysvětlil za organizátory předseda klubu Piotr Kałuziński.

Rallye začne srazem účastníků ve čtvrtek 27. června ve Świeradówě Zdroji v Polsku, druhý den se posádky, tvořené vždy řidičem a pilotem, vydají na cestu na Nové Město pod Smrkem, Hejnice, Raspenavu a posléze do Frýdlantu. „Zde se zastaví na zhruba čtyři hodiny a lidé si budou moci historické vozy i jejich posádky, které budou převlečeny do úborů odpovídajících epoše, ve které jezdil daný automobil, prohlédnout, vyfotit nebo natočit. Vybereme také nejkrásnější soutěžící v kategoriích old, young a elegance,“ řekl místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Letošní jubilejní 20. ročník Mezinárodního rally veteránů se uskuteční na krásných a malebných trasách na česko-polském pomezí a čeští, polští a němečtí účastníci navštíví příhraniční města, prohlédnou si jejich historické památky a představí svá vozidla. Rallye má ale i prvky sportovního klání. Účastníci v dobových kostýmech se utkají v soutěžích zručnosti a dovednosti, zúčastní se prezentací a soutěží elegance. V plánu jsou také soutěže a hry pro veřejnost.

Rallye se zúčastní přibližně 50 posádek v historických vozidlech. Předpokládá se účast 15 českých, 25 polských a 10 německých posádek.

