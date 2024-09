Nová léčba není ještě schválená, přesto má ale díky ní dvaačtyřicetiletá Alžběta z Liberce naději na normální život po prodělání rakoviny močového měchýře. Kvůli agresivnímu nádoru měla přijít o orgán a skončit do smrti s vývodem do sáčku. Rozhodla se ale zabojovat a vydat se jinou cestou.

Alžbětě, mamince pěti dětí, diagnostikovali lékaři poměrně pozdě rakovinu močového měchýře. “Již v posledním těhotenství se u mě objevil dvakrát zánět močového měchýře. Tedy aspoň to tak vypadalo. Po porodu se ale potíže objevovaly častěji,” začala vyprávět svůj příběh. Trvalo dlouhé tři roky, než se podařilo odhalit správnou diagnózu. „Nejběžnější pacient s diagnózou karcinomu močového měchýře je totiž starší muž s rizikovými faktory jako jsou kouření a práce s chemikáliemi. Nic z toho ale nesplňuji. Tři roky jsem trpěla neskutečnými bolestmi. Až cystoskopie udělaná pro jistotu přinesla jasný verdikt. Pro všechny to byl šok,” popsala Alžběta.

Vysoce agresivní nádor se po roce léčby dostal do stadia, kdy zasáhl již hlubší vrstvu svaloviny. Doporučený postup by pro Alžbětu znamenal klasickou chemoterapii se všemi nežádoucími účinky a odejmutí močového měchýře. “Moč se poté odvádí z těla přes břišní stěnu urostomickým sáčkem. Což samozřejmě znamená mít po zbytek života vývod, měnit si sáčky a doufat, že se nic nezkomplikuje," popsala maminka od velké rodiny.

Léčba je ve fázi studie, přesto existuje šance

Alžběta se svěřila, jak po počátečním šoku a proplakaných nocích narazila náhodou na informace o nové cílené léčbě, kterou ale zatím dostali pouze pacienti ve studii, která ještě není kompletně uzavřená. “Existuje však možnost, že bych tuto novinkovou léčbu, přeci jen mohla po pečlivém zvážení dostat. Protože to je zatím léčba experimentální a neschválená, musím ji hradit,” uvedla a dodala, že léčba má v probíhající studii velmi dobré účinky a že doporučila ji i její lékařka.

“Možná si někdo říkáte, jestli to celé není neetické a jestli bych se neměla vykašlat na experimentální léčbu a jít cestou zavedeného a známého postupu. Pravda je taková, že světový trend jde jasným směrem, a to najít léčbu, která by umožnila zachovat pacientům močový měchýř,” uvedla pacientka, která si chce užívat život s dětmi jako maminka, a ne jako doživotní invalida.

Rakovinu se snaží porazit nejen pomocí moderní medicíny

“Po tom úvodním šoku jsem si uvědomila, že člověk má svůj život a zodpovědnost za své zdraví ve svých rukou a že musí udělat maximum pro to, aby své zdraví získal zpět a mohl napravit chyby, udělat ve svém životě radikální změnu, aby tyto chyby neopakoval,” dodala a přiznala, že doteď se hodně zanedbávala, minimalizovala spánek a neposlouchala svoje tělo. “Neupínám se pouze k moderní medicíně, ale pro svou úzdravu nyní dělám maximum podle toho, kam mě má intuice vede,” zdůraznila.

Díky experimentální léčbě by se mohla Alžběta vyhnout radikálnímu odstranění močového měchýře, dělohy a vejcovodů a vývodu z břicha. Protože jde ale zatím o léčbu ve fázi studie, nehradí ji pojišťovna. “Jeden cyklus stojí 75 tisíc korun, těchto cyklů musím podstoupit celkem osm,” uvedla Alžběta.

“Pokud by se vše podařilo, mohla bych dál žít svůj plnohodnotný život a mít dál své neporušené tělo se všemi důležitými orgány. Mohla bych s dětmi sportovat, a ne jim připadat na obtíž,” popsala svoje naděje Alžběta a přiznala, že celá její nemoc přenáší obrovskou psychickou zátěž i na jejího manžela. “Již nyní věnuje 2,5 zaměstnání, aby uživil celou rodinu a hypotéku a je ze všeho již velmi vyčerpaný,” přiznala.

Alžběta se popisuje jako celoživotně velmi aktivní člověk. Posledních dvanáct let strávila v roli akční maminky postupně pěti dětí. “Od dětství jsem sportovkyně, zastánkyně zdravého životního stylu, milovnice zvířat, přírody, ekologie, v posledních letech se aktivně zapojovala do nadačních sbírek pro nemocné děti, adoptovala jsem několik nechtěných či týraných zvířat,” uvedla. Nyní je v dlouhodobé neschopnosti doma se dvěma malými dětmi, ostatní chodí do školy. “Když mám dobrý den, jen chodím častěji na záchod a trochu si u toho skučím. Když mám horší den, jsme doma, záchod na dosah a bolesti musím tlumit silnými analgetiky,” popsala svou aktuální situaci.

