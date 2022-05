Šestadvacetiletá Adéla Jandejsková studuje Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Liberci a zároveň pracuje jako ošetřovatelka na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Krajské nemocnice Liberec. Loni na podzim byla na preventivní kontrole znamínek a podstoupila odstranění pihy na prstu na noze. Když se prst špatně hojil, zašla za doktorkou na ambulanci a dozvěděla se, že rozbor pihy ukázal, že se jedná o kožní nádor. „Cestou zpátky na oddělení mi postupně docházelo, co jsem se vlastně dozvěděla. Než jsem došla na oddělení, rozbrečela jsem se. V hlavě mi pořád běžely otázky typu: Já mám rakovinu? Co když už je pozdě a rozšířilo se mi to po těle? Co budu dělat? Jak to řeknu rodině?,“ svěřila se mladá žena.

Následovala vyšetření, amputace třetího prstu na levé noze a vyoperování uzliny z levého třísla. Od rodiny, přítele a kamarádů se jí dostalo velké podpory. Pomalu si začala zvykat na to, že má na noze jen čtyři prsty. „Čekala jsem, kdy mi konečně zavolají výsledky. Byla jsem netrpělivá. Jednoho dne mi volala paní primářka z poradny, kam docházím, že výsledky jsou v pořádku a uzliny jsou čisté. Měla jsem neskutečnou radost a ulevilo se mi. Nemusím podstupovat preventivní chemoterapii,“ zavzpomínala s tím, že nadále chodí po třech měsících na kontroly a musí se hlídat. „První a poslední kolo v boji proti nemoci jsem vyhrála,“ zdůraznila.

Právě na podobné případy míří doposud největší česká osvětová kampaň v oblasti tématu rakoviny mladých Fuck Cancer. Smyslem projektu je mimo jiné to, aby onkologičtí pacienti či jejich blízcí dostávali informace nejen o nemoci, ale o všem, co jim může pomoci ulehčit tyto těžké chvíle. „Kampaň Fuck Cancer usiluje o propojení organizací, nadací, spolků, projektů i jednotlivců, kteří pomáhají nejen šířit osvětu v oblasti nádorových onemocnění, ale zároveň pomáhají onkologickým pacientům zlepšit jejich zdravotní stav, psychiku či finanční situaci v době, kdy to opravdu potřebují,“ sdělil spoluzakladatel projektu Petr Vančura, který se usadil v Proseči pod Ještědem. On sám se během své práce v marketingu podílel v letech 2009 až 2012 na kampani Movember upozorňující na rakovinu prostaty. „Po třech letech jsem skončil a zanechalo to ve mně zvláštní a zásadní pocit. Chtěl jsem v tom nějakým způsobem pokračovat,“ vysvětlil.

Kampaň bourá tabu v oblasti tématu rakoviny mladých lidí. Rakovina neohrožuje jen starší populaci, postihuje i adolescenty a mladé dospělé. Zároveň se kampaň snaží v mladých probudit empatii. Heslem kampaně je „Empatie místo apatie“. „Chceme ukázat veřejnosti, jak se chovat směrem k pacientům, jak s nimi komunikovat a jak efektivně nabídnout pomocnou ruku,“ informoval Vančura. Do kampaně se zapojila i sama Adéla, která se o ní dozvěděla od kamaráda Jakuba Havla. Začala se už pomalu angažovat, o projektu chce informovat ve škole i nemocnici a rozdávat symbol kampaně v podobě levandulového cylindru. „V dnešní době internetu a sociálních sítí budu vše dokumentovat a sdílet, ať se to dostane mezi více lidí. Má to smysl a pomoc druhým mě naplňuje. Po dokončení školy se tomu chci věnovat,“ nastínila plány Jandejsková.

Právě podporovatelé kampaně a její hrdinové si nasazují na hlavu levandulový cylindr a šíří společně myšlenku podpory a empatie. „Levandulový cylindr je pro nás znamením odvahy a síly a zároveň vyjádřením podpory těm, kteří se s onkologickým onemocněním potýkají. Budeme rádi, když se to bude na sociálních sítích a ideálně i v ulicích levandulovými cylindry jenom hemžit,“ podotkl spoluzakladatel kampaně.

„Neskutečná pecka! Je to něco, co tady ještě nebylo. Je to věc, která je vidět a každý si jí hned všimne a začne se zajímat,“ okomentovala symbol mladá hrdinka Adéla.

Na HitHitu zároveň běží crowdfundingová kampaň, organizátoři projektu usilují o vybrání 300 tisíc korun, aby ho mohli ještě více prohloubit. „Když se to podaří, vytvoříme webový portál. Staneme se rozcestníkem pro každého, kdo potřebuje získat informace o své nemoci, či nemoci blízké osoby. Naším dalším cílem je, aby se pacienti podíleli na dalších kampaních, pomáhali je spoluutvářet a určovali tak směr hnutí Fuck Cancer,“ doplnil Petr Vančura.