„Už před pár roky nebyl stav ozdravovny nijak pěkný a od doby, kdy objekt obec prodala soukromému vlastníkovi, je to ještě horší,“ smutně konstatuje starostka Sychrova Jaroslava Kvapilová. Z ozdravovny částečně zmizela střešní krytina, rozpadly se výtahové šachty, nefungují zde odpady ani vodovod, který je prasklý a zůstává neopravený. Všechno vnitřní vybavení je zničené nebo zmizelo a to, co tam ještě zůstalo, „dorazí“ plíseň, která se uvnitř stavby dělá kvůli vlhkosti.