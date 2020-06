První okruh je asi na 50 minut. Návštěvníci si mohou prohlédnout chodby, obřadní síň a věž. Základní vstupné je 70 korun. Děti, studenti a senioři zaplatí 35 korun.

V rámci druhého okruhu navštíví zájemci pouze obřadní síň. Prohlídka trvá asi dvacet minut a vstupné na tento okruh je jednotné. Platí se 30 korun. Třetí okruh obsahuje pouze věž nebo balkon radnice ( v případě nepříznivého počasí je věž uzavřena). Délka prohlídky i vstupné je stejné jako u druhého okruhu.

Od června se prodlužuje i otevírací doba městského informačního centra. Do září je otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00. Soboty a neděle je otevřeno od 9:00 do 12:00.