Velká venkovní terasa restaurace La Piazza přímo u liberecké radnice láká každý rok návštěvníky k posezení výraznou výzdobou a rekvizitami, ať už to jsou obří dýně, květiny nebo velké skleněné láhve. Turisté i místní, kteří procházejí horním centrem Liberce, si jich v exponované lokalitě všimnou. Majitel restaurace Sait Zyllolar za místo platí každý měsíc 15 tisíc korun. Pokud pro návrh městské rady nezpoplatňovat letos zahrádky zvednou ruce zastupitelé, restaurace tyto peníze ušetří a zmírní tak ztrátu, která vznikla nuceným zavřením podniku. „Uvítali bychom to. Každá koruna je v současné době dobrá. Kdybychom mohli mít otevřeno, vsadím se, že je terasa plná lidí,“ řekl Deníku Zyllolar.

Návrh by přivítal i Leoš Pavlata, který provozuje oblíbenou kavárnu FofrKafe pod podloubím jen několik metrů od La Piazzy. „Venkovní posezení máme většinou pod podloubím, na což se vztahuje pronájem budovy. Letos jsme ale zažádali o předzahrádku na náměstí a už nám to i schválili. Kdybychom za ni nemuseli platit, určitě by nám to pomohlo. Nevíme totiž, jak to bude letos vypadat, jestli dorazí turisté a jaké bude vytížení předzahrádek,“ vysvětlil Pavlata.

Město každý rok za zpoplatnění předzahrádek dostane do rozpočtu okolo 900 tisíc korun. Návrh na nevybírání peněz vzešel z Rady města jako opaření, které by mělo finančně podpořit občany města.

Jako další úlevy rada navrhuje prodloužení splatnosti poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu do 30. června 2020 a odpuštění nájmu v městských komerčních prostorách. „Toto opatření se týká právnických i fyzických osob po dobu tří měsíců u nájmů převyšujících pět tisíc korun za rok,“ řekl ekonomický náměstek Zbyněk Kaban a dodal, že městský rozpočet by se tak musel obejít bez částky asi 1,1 milionu korun.

Někteří podnikatelé už ale za předzahrádky zaplatili. Jedním z nich je David Stárek, který na Sokolovském náměstí provozuje Zmrzlinářství Leda. Zda mu město peníze vrátí nebo mu nájem odpustí příští rok, neví. „My máme předzahrádku postavenou celý rok. Vždy do konce března za ni musíme zaplatit. Letos už máme poplatek uhrazený. Myslím si, že nám peníze nevrátí, ale ať nám tedy prominou poplatek na příští rok. Buď jedno, nebo druhé. Žádné jiné praktičtější řešení není,“ myslí si Stárek.

Podle Zbyňka Kabana rada zatím neřešila opatření do takových detailů, aby měla na podobné případy jasnou odpověď. „Pokud návrh zastupitelé schválí, mělo by opatření platit pro všechny. Peníze vrátíme nebo se domluvíme jinak,“ řekl Kaban s tím, že na návrhu panuje v koalici skoro stoprocentní shoda. Zastupitelé by o tom měli jednat v květnu.