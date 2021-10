Prostor díla je na chodníku orámován tmavší dlažbou do tvaru obdélníku. Základ uměleckého díla tvoří velký bronzový stůl připomínající typické dřevěné stoly oblíbené na Liberecku v 19. století. Historický nábytek inspiroval i pět židlí pod stolem. Kousek od stolu je koš na odpadky ve tvaru obří konzervy s pootevřeným víčkem, které nese typické stopy otvíráku.

Odlitek sochy stojí na zahradě německého velvyslanectví v Praze. Originál stál v Berlíně, odkud se přesunul do Liberce. Výtvarník Černý, který se zúčastnil slavnostního odhalení sochy v Liberci, vyzval všechny přítomné, aby „hlavně šli volit“ v nadcházejících volbách.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.