Liberecká radnice uzavře na měsíce hlavní vstup. Žulové schodiště čeká oprava

Liberci se po více než roce podařilo sehnat firmu, která opraví žulové schodiště před hlavním vchodem do historické budovy radnice. Město za jeho obnovu zaplatí přes tři miliony korun a po dobu prací, od června do října, bude hlavní vstup do radnice uzavřený. Oprava začne po městském jarmarku, uvedl náměstek primátora Petr Židek (ODS).

Schodiště před hlavním vchodem do liberecké radnice se dočká opravy. | Foto: ČTK